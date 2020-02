Paul Stanescu anunta ca PSD a strans 233 de semnaturi pentru sustinerea lui Remus Pricopie

Ziare.

"Avem minimul de 233 de semnaturi, deci asta inseamna ca avem o majoritate la aceasta ora si, dupa intalnirea cu presedintele, vedem ce decizii vom lua in continuare. Asa cum spune presedintele, vom decide pas cu pas si noi", a declarat Paul Stanescu, joi, la Antena 3, inainte de a intra la sedinta conducerii PSD.El a precizat ca semnaturile adunate de PSD provin si de la parlamentari neafiliati si din grupul minoritatilor."Nu e nimic secret (...) si sper sa avem chiar mai mult de 233 de semnaturi (...) Sunt convins ca vom avea majoritate, deci vom avea peste 233 de voturi pentru investirea unui nou Guvern", a completat Stanescu.Intrebat ce va face PSD daca presedintele Iohannis va ignora majoritatea anuntata de social-democrati si il va desemna tot pe Ludovic Orban premier, el a spus: "Bun, am inteles, mergem la Cotroceni astazi, dupa pranz stim exact si vom spune exact care sunt urmatorii pasi pe care-i va face Partidului Social Democrat impreuna cu cei care vor fi langa PSD, Pro Romania, poate si altii".Secretarul general interimar al PSD a precizat ca propunerea lui Remus Pricopie ca premier, pe care social-democratii o vor inainta sefului statului , "s-a desprins in urma discutiilor pe care le-am avut cu totii, vehiculand mai multe nume".Intrebat ce sanse sunt sa se ajunga la alegeri anticipate, Stanescu a spus: "Sigur, incepem iar cu daca, sunt sanse sa ajungem la anticipate, sunt sanse sa nu ajungem la anticipate"."Ce-mi doresc eu... sigur ca trebuie sa respectam democratia cu totii, ce a ales poporul in 2016, sa respectam democratia cu totii", a completat el.Presedintele Klaus Iohannis a invitat, joi, la Palatul Cotroceni, presedintii partidelor si formatiunilor parlamentare pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru , dupa ce Guvernul Orban a fost demis, miercuri, prin motiune de cenzura. Intalnirea cu social-democratii este programata pentru ora 12.45.