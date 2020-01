Paul Stanescu: Conducerea PSD ar trebui aleasa asa cum conclavul alege Papa

Ziare.

"Intr-adevar PSD trebuie condus de o echipa, o echipa care trebuie sa fie, am facut o comparatie,( ...) asa cum conclavul alege Papa, cam asa imi doresc eu (...) sa fie aleasa echipa de conducere a PSD. Sa fie o fotografie frumoasa, cum spun eu, si sa fie alesi in conducerea centrala a PSD cei mai buni colegi care pot sa reprezinte PSD in aceste momente nu prea placute, in care venim dupa pierderea a doua randuri de alegeri", a spus Paul Stanescu la Iasi, unde a participat la Conferinta de alegere a delegatilor pentru Congresul PSD.Stanescu s-a aratat convins ca PSD este pregatit pentru orice "batalie" politica si va castiga atat la alegerile locale, cat si la cele parlamentare, indiferent cand ar avea loc acestea din urma."Dar in acelasi timp, am convingerea, cand altii ne-au cantat prohodul sau ne spun sa disparem din politica, in momentele grele, PSD a renascut ca pasarea phoenix, de fiecare data am reusit sa ne strangem, sa fim uniti, sa fim solidari, sa avem incredere in noi, sa castigam alegerile. Eu sunt convins ca vom castiga si alegerile locale si cele parlamentare, la data la care vor fi ele, nu ne este teama nici de anticipate, nici de doua tururi. PSD sunt convins ca va fi pregatit pentru orice batalie politica", a conchis Paul Stanescu.