Paul Stanescu: Nu intelege nimeni ce a facut Guvernul Orban cu 40 de miliarde imprumutate in trei luni de zile

Ziare.

com

"Din pacate, nu intelege nimeni ce a facut Guvernul Orban cu 40 de miliarde cu care s-a imprumutat in trei luni de zile, pentru ca spune ca nu pot sa dea alocatii pentru copii, vor anticipate, asta stim cu totii de ce vor anticipate, pentru ca nu au prins bani pentru cresterea salariilor la profesori, doar 1,2 miliarde in buget, necesarul fiind de 8,4, pensiile trebuie marite cu 40%, punctul de pensie creste de la 1.265 la 1.775, deci anticipate pentru romani eu sunt convins ca va insemna austeritate", a sustinut Stanescu intr-o conferinta de presa.Senatorul PSD a afirmat ca nu se mai vorbeste despre Autostrada Unirii, a fost anulat proiectul de parteneriat public-privat pentru Comarnic - Brasov, iar alocarile pentru investitii sunt mai mici anul acesta fata de anul precedent."Au anulat proiectul public-privat Comarnic - Brasov, despre autostrada Unirii nu se mai vorbeste, investitiile - ati vazut bine -, cea mai mare investitie la ora asta este podul de la Braila. Noi am alocat, in 2019, 500 de milioane, anul acesta s-au alocat 96 de milioane. Si asa pot continua cu drumul expres Craiova - Slatina - Pitesti, centura Bacaului si cu alte lucruri", a punctat Paul Stanescu.