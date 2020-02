Paul Stanescu s-a enervat pe o jurnalista care l-a intrebat daca e "baron". Iata reactia agresiva si explicatiile ulterioare

Cum explica Paul Stanescu gestul

Ziarista a incercat sa obtina o reactie despre un nepot de-al lui Paul Stanescu, care e acuzat ca musamalizeaza neregulile de la o ferma de porci din judetul Olt.Intrebat in acest sens, Stanescu s-a enervat si chiar a lovit telefonul jurnalistei, potrivit Libertatea Iata dialogul dintre Paul Stanescu si jurnalista:: Il cunoasteti pe seful DSV Olt?: Da, sigur, cum sa nu-l stiu, ii stiu pe toti.: Stiti ca e nepotul dumneavoastra.: Da, da.: Voiam sa va intreb daca stiti ca tatal sefului DSV Olt, verisorul dumneavoastra, are o ferma de porci...: Asta nu stiu.: Si arunca aceste...: Pana ma intrebi tu, stai sa...: Stati sa va intreb.: Neamul meu, suntem cam in jur de o mie. Nu i-am cunoscut pe toti. Vreo 400 am cunoscut din ei, pana la o mie mai e mult. Deci am un neam mare, asa ca...: Vi se pare normal ca verisorul dumneavoastra arunca dejectiile de la ferma de porci in camp?: Domnisoara, nu stiu asa ceva!: Iar nepotul dumneavoastra ii da autorizatie...: Nu stiu asa ceva. Pe cuvantul meu de onoare ca nu stiu.: Va considerati baron local?: Sunt baron, ce mai vreti, da, baron local!!! Ce mai..., ce mai vrei? Hai, ma, lasa-ma-n pace! (loveste cu mana telefonul)Ulterior, intr-o interventie telefonica la emisiunea La Fix, difuzata de Libertatea si prezentata de Adriana Nedelea, Stanescu a cerut scuze rapid, apoi a spus ca jurnalista in cauza nu a dat dovada de civilizatie.Redam dialogul dintre Nedelea si secretarul general al PSD."In primul rand, imi cer scuze. Am fost foarte nervos pentru ca mergeam la o intalnire, deja eram in contra-cronometru si mi se parea civilizat ca domnisoara care a venit cu telefonul si mi l-a pus in ochi... putea sa ma intrebe civilizat dupa ce terminam intalnirea pe care o aveam, foarte frumos, veneam si ma intreba si discutam amandoi foarte civilizat.Or, mergand pe hol sa iei asemenea declaratii nu cred ca este civilizat nici pentru jurnalisti, nici pentru oamenii politici"."In Parlament, domnisoara putea sa imi ceara permisiunea si discutam civilizat, raspundeam la ce ma intreba dumneaei. Asta e tot"."Nu se iau interviuri mergand in mers holurile Parlamentului. Putea sa zica 'domnule Stanescu, vreau sa va iau un interviu' si spuneam 'domnisoara, aveti rabdare, ies de la sedinta, stam de vorba impreuna'. Asta inseamna pana la urma civilizatie, sa ne respectam toti. Asta inseamna din punctul meu de vedere"."Va mai spun inca o data: mergeam la o sedinta si eram contra-timp, sa intelegem cu totii lucrul asta, ca suntem oameni cu totii"."Ce intrebari aveti pentru mine?"."Va mai spun o data: am foarte multe rude, nu le stiu pe toate. Pe acest var il stiu, e director DSV din 2010 cand PSD nu era la putere. Intampalarea e sa fie un nepot de-al meu, ceea ce pot sa va spun eu: niciodata nu am fost de acord cu nimeni si nu sunt prietenii mei cei care nu respecta legea. Nimeni nu e prieten cu mine, indiferent ca e ruda cu mine sau indiferent cine ar fi el.Pentru mine lucrurile sunt foarte clare: Dvs mergeti intr-o directie care ma deranjeaza enorm. Bun, sunt intr-o functie politica, sunt senator al Romaniei, cred ca e o chestiune politica. Eu cred asa: ca organele statului si fac apel sa isi faca datoria la nivel judetean, nivel central si cine a gresit sa fie pedepsit conform legii. Asta v-o spun eu".Nu, cred ca n-am vorbit de 2 - 3 ani de zile. Habar nu am daca tatal lui are o ferma. E posibil, nu stiu. Va dau cuvantul meu de onoare ca nu stiu acest lucru.