Inalta Curte decide astazi daca redeschide ancheta in cazul vicepremierului Stanescu: Daca voi fi inculpat, plec din Guvern

La ultimul termen din acest proces, cel din 22 februarie, Paul Stanescu a reiterat ca isi va da demisia daca o sa fie inculpat. "Asteptam cu interes si cu speranta ca se va aplica legea. Si toata lumea va fi corecta si cred ca asa va fi", a explicat politicianul. Vicepremierul Romaniei a declarat ca in fata instantei si-a sustinut nevinovatia. "Toata viata am respectat legea si nu am luat de la nimeni un varf de ac", a mai spus acesta. Paul Stanescu a explicat ca-si mentine declaratia pe care a mai dat-o: "Daca voi fi inculpat, imi voi da demisia din Guvernul Romaniei".Avocatul lui Stanescu a declarat ca DNA nu ar fi invocat nicio fapta noua, niciun argument nou care sa justifice redeschiderea anchetei.Aparatorul sustine ca la dosar exista o plangere penala intocmita de o persoana anonima cu nume maghiar, identificata pe Internet ca ar fi fost capitan de husari la Debrecen, la sfarsitul secolului XIX. "Daca doriti, este un razboi al DNA cu mai multe institutii", a precizat avocatul.Cauza a fost inregistrata in 17 ianuarie, iar alaturi de Stanescu intimati in dosar mai sunt Marian Belu Briceag, Florin Cotosman si Remus Manolache.Este vorba despre o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care procurorii DNA Craiova au investigat modul de finantare a echipei de fotbal FC Aluminiu ALRO Slatina de catre Consiliul Judetean Olt, in perioada in care Paul Stanescu era presedinte al CJ.Stanescu, presedinte al PSD Olt, a preluat functiile de ministru al Dezvoltarii si vicepremier dupa ce Sevil Shhaideh a demisionat din Guvern in urma anchetei DNA in Dosarul Belina, el pastrand functia de vicepremier si dupa numirea noului guvern condus de Viorica Dancila.