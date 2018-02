Vicepremierul Stanescu este citat astazi la Inalta Curte. DNA cere redeschiderea unui dosar care il vizeaza

Despre ce este ancheta?

Ministru si vicepremier

Paul Stanescu a declarat de fiecare data cand a venit la Inalta Curte ca va demisiona din functia guvernamentala daca va fi inceputa urmarirea penala impotriva sa."Va spun un lucru clar si sigur - in momentul in care voi deveni inculpat in acest dosar, eu, Paul Stanescu, imi voi depune imediat demisia pe masa prim-ministrului. Asta trebuie sa stiti de la mine. Declaratia mea e o certitudine (...) Daca voi fi (inculpat - n.r.) ", afirma vicepremierul Paul Stanescu. Cauza a fost inregistrata in 17 ianuarie, iar alaturi de Stanescu intimati in dosar mai sunt Marian Belu Briceag, Florin Cotosman si Remus Manolache. Este vorba despre o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care procurorii DNA Craiova au investigat modul de finantare a echipei de fotbal FC Aluminiu ALRO Slatina de catre Consiliul Judetean Olt, in perioada in care Paul Stanescu era presedinte al CJ.Intrebat de jurnalisti daca acea finantare a fost ilegala, Stanescu a spus ca nu este problema sa, ci a anchetatorilor, sa stabileasca acest lucru: "Nu-i problema mea, e a anchetatorilor. Eu cred ca totul a fost legal, asta cred. Nu ma intrebati, vedeti dosarul, va informati".Stanescu, presedinte al PSD Olt, a preluat functiile de ministru al Dezvoltarii si vicepremier dupa ce Sevil Shhaideh a demisionat din Guvern in urma anchetei DNA in dosarul "Belina", el pastrand functia de vicepremier si dupa numirea noului guvern condus de Viorica Dancila.