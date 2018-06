Vicepremierul Paul Stanescu, reactie la anuntul presedintelui: Suspendarea lui Iohannis, una dintre strategiile PSD

Ziare.

Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, sambata, ca nu crede ca acesta va castiga un nou mandat, iar referitor la suspendarea acestuia din functie a spus ca PSD inca nu a luat o decizie."Nu cred ca va castiga un nou mandat", a declarat Stanescu.Vicepremierul a mai afirmat ca "este incredibil ca un presedinte sa nu respecte o decizie a Curtii Constitutionale".Intrebat daca PSD il va suspenda din functie pe Klaus Iohannis, Paul Stanescu a raspuns ca social-democratii inca nu au luat o decizie si vor vedea ce face presedintele."PSD la aceasta ora isi face o strategie ca orice partid, dar la aceasta ora nu am luat o decizie. Vedem cum vor evolua lucrurile", a afirmat Stanescu.Klaus Iohannis a anuntat sambata, la Sibiu, ca a decis sa candideze pentru un nou mandat prezidential, in contextul in care este asteptata o reactie a presedintelui si la intentiile asumate de Liviu Dragnea si PSD, dupa condamnarea la inchisoare cu executare a liderului social-democrat."Am luat o decizie importanta si vrea sa v-o comunic acum, aici, in aceasta dimineata frumoasa. Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat", a spus Klaus Iohannis, la Sibiu.Presedintele a facut doar aceasta declaratie scurta, dar este de asteptat sa faca si alte comentarii, in cursul zilei de sambata.Klaus Iohannis participa, la Sibiu, la intalnirea fostilor sai colegi din Colegiul National "Samuel von Brukenthal".Klaus Iohannis si-a lansat, astfel, a doua candidatura, chiar in contextul in care unul dintre scenariile PSD, pentru ca modificarile la Codurile Penale sa intre in vigoare cat mai repede, este tocmai suspendarea presedintelui.La inceputul lunii martie, liberalii au anuntat ca vor sustine o noua candidatura a lui Klaus Iohannis la Cotroceni.Alegerile prezidentiale vor avea loc in toamna anului 2019.