Antena 3 si Mihai Gadea au mintit. Tribunalul ii da dreptate unui diplomat denigrat pentru ca ar fi "acoperit"

Cum a mintit Antena 3 ca diplomatul ar fi "acoperit"

Cum ramane cu acuzatia ca "a fraudat alegerile din 2009"

Astfel, Tribunalul Bucuresti a admis ca diplomatului, fost director de cabinet al fostului ministru PDL de Externe Theodor Baconschi si presedintele unei sectii de votare din Paris, la turul I al alegerilor prezidentiale din 2009, i s-au adus prejudicii de imagine, prin acuzatia nefondata ca acesta ar fi ofiter acoperit.Antena 3 a pus in scena o campanie de linsaj mediatic, Vlad Ionescu fiind terfelit de postul de stiri pentru ca ar fi fraudat alegerile de la Paris si ar fi "acoperit".Diplomatul i-a dat in judecata pe Mihai Gadea, Radu Tudor si Antena 3 si a solicitat instantei sa constate minciunile, sa ii apere onoarea si demnitatea si sa ii acorde despagubiri, cate 10.000 de euro de la fiecare, scrie Romania Curata . Totodata, acesta a cerut instantei sa ii oblige pe parati sa publice sentinta pe site-ul antena3.ro in alte ziare.Tribunalul Bucuresti i-a dat castig de cauza, vineri, a constatat ca Gadea si Antena 3 au facut acuzatii mincinoase si i-a obligat sa ii acorde despagubiri de 5.000 de lei si cheltuieli de judecata de 3.100 de lei.Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti.Prin vocea avocatei Nicoleta Popescu, diplomatul a anuntat ca asteapta motivarea, pentru a putea face recurs. Aceasta a explicat ca a cerut instantei sa constate mincinoasa atat afirmatia ca diplomatul Vlad Ionescu a "fraudat" alegerile de la Paris din 2009, cat si pe cea potrivit careia Ionescu ar fi "acoperit".Instanta de fond, Judecatoria Sectorului 1, i-a dat castig de cauza diplomatului doar pentru al doilea capat de cerere, insa cu toate acestea nu i-a acordat despagubiri, ci doar cheltuieli de judecata de 3.100 de lei. Atat reclamantul, cat si paratii au facut apel la tribunal.Vineri, tribunalul a respins apelul Antenei 3 si l-a admis pe cel al reclamantului Vlad Ionescu, asa incat avocata considera ca a castigat acum si pe primul capat de cerere.in sensul ca ramane sentinta din fond si se mai adauga dispozitiile din apel. Eu consider ca am castigat pe ambele capete fiindca scrie. Nu este mentionat. Ori apelul meu era pe ambele capete. Daca ar fi castigat doar pe un capat era", a declarat avocata lui Vlad Ionescu, Nicoleta Popescu. Ea este nemultumita si de valoarea despagubirilor."Tribunalul Bucuresti, prin decizia sa, a stabilit in mod corect ca afimatiile "Vlad Ionescu a fraudat alegerile de la ambasada Romaniei din Paris in anul 2009 si ca este ofiter acoperit" facute de Mihai Gadea in cadrul emisiunilor postului Antena 3 sunt mincinoase in intregime si au avut ca scop principal discreditarea dlui Vlad Ionescu, lezandu-i grav imaginea, demnitatea si afectandu-i cariera de diplomat. Apreciez insa ca suma acordata de instanta, cu titlu de despagubiri pentru prejudiciu moral cauzat dlui Vlad Ionescu, nu va descuraja astfel de campanii denigratoare care linseaza oameni si afecteaza cariere.Imi doresc ca judecatorii sa sanctioneze aspru astfel de afirmatii, prin acordarea de despagubiri morale mari, astfel incat sa stopeze, in mod legal derapajele media", a mai declarat avocata Nicoleta Popescu.Intrucat nu s-a dovedit suspiciunea si cu atat mai putin calitatea reclamantului de ofiter al SIE, afirmatia exprimata in cadrul emisiunii Sinteza zilei din data de 26 octombrie 2014, potrivit careia nesanctionarea drastica a lui Vlad Ionescu, eventual cu excluderea sa din Corpul Diplomatic, s-ar datora calitatii sale de ofiter acoperit al SIE, nu are ca fundament o stire sau un eveniment real, a stabilit Judecatoria Sectorului 1, in motivare.In plus, instanta a admis ca nici moderatorul, si nici invitatul din emisiune care a facut afirmatia respectiva, Razvan Savaliuc, nu au oferit date din care sa se poate extrage concluzia ca ar fi fost verificate astfel de informatii.Cu privire la atitudinea deontologica a paratului Mihai Gadea, instanta noteaza ca nu a solicitat invitatului sa prezinte dovezi/date suficiente care sa justifice afirmatia, nu a combatut in niciun fel o asemenea sustinere si nu a invitat reclamantul pentru a avea ocazia sa contrazica informatia ca ar fi ofiter acoperit al SIE, astfel cum se prevede in legea Audiovizualului nr. 504/2002 si in Decizia nr. 114/2002 a CNA privind dreptul la replica si rectificare."Din circumstantele spetei nu reiese existenta niciunui document care sa conduca la o asemenea concluzie si nu rezulta existenta niciunei alte probe (marturii, prezumtii) care sa sugereze macar faptul ca reclamantul ar avea calitate de ofiter acoperit", a continuat instanta in motivare."In sensul celor aratate este si Rezolutia 1003 (1993) a Adunarii Parlamentului European privind etica ziaristilor, potrivit careia exprimarea opiniilor poate implica ganduri si comentarii privind informatii sau remarci generale despre stiri aferente unor evenimente reale (fapte) ", mai scrie in motivare.A doua acuzatie care a facut obiectul campaniei de denigrare a lui Vlad Ionescu a fost facuta in cadrul unei emisiuni a lui Radu Tudor, din 4 noiembrie 2012. In aceasta emisiune, a fost prezentat un proces verbal al Biroului electoral pentru sectiile de vot din strainatate, potrivit caruia diplomatul Vlad Ionescu a fost sanctionat pentru ca la sectia de votare 52 din Paris, pe care o prezida, s-a votat dupa ora 21.Vlad Ionescu a fost sanctionat cu amenda de 2.000 de lei si inlocuit de la conducerea sectiei de votare in turul al doilea al scrutinului prezidential din 2009.Diplomatul s-a aparat aratand ca el nu a fost informat de aceasta amenda. De asemenea, nici la organele financiare competente nu am avut niciodata de platit vreun debit rezultat din aceasta eventuala amenda.