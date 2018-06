PMP va depune un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale: Sunt un furt din banul public

Ziare.

"Astazi, in Consiliu Executiv National, PMP a decis ca va depune in perioada urmatoare un proiect de lege impotriva pensiilor speciale. Vrem sa eliminam toate pensiile speciale, pentru ca le consideram un furt din banul public. Avem o abordare extrem de clara din acest punct de vedere. (...)Consideram ca singurii care merita in aceasta tara sa aiba un statut special sunt veteranii de razboi, cei care au luptat pentru onoarea Romaniei in intreaga lume, in rest credem ca toti cetatenii trebuie sa primeasca pensii in functie de contributivitate. Vom face o campanie nationala prin care vom solicita romanilor sa fie alaturi de noi", a afirmat presedintele PMP, Eugen Tomac.Acesta a anuntat ca parlamentarii PMP vor vota impotriva Codului administrativ, care prevede ca alesii locali vor primi indemnizatii speciale la incetarea mandatului.Proiectul de lege privind modificarea Codului administrativ va fi votat in plenul de miercuri al Camerei Deputatilor, dupa ce a fost adoptat de Senat, prim for sesizat "Persoanele alese incepand cu anul 1992 de catre cetateni, prin vot universal, egal, direct, secret, respectiv prin vot secret indirect si liber exprimat, respectiv primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare, ale varstei standard de pensionare redusa asa cum sunt prevazute in Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cele prevazute de alte legi speciale au dreptul, la incetarea mandatului, la o indemnizatie pentru limita de varsta de la data la care li se acorda drepturile de pensie pentru limita de varsta, dar nu mai devreme de data incetarii mandatului aflat in derulare", se arata in articolul 248 alineatul (1) din proiectul Codului administrativ.