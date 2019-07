Teodorovici face calcule cu pensiile speciale. Cele peste 10.000 de lei ar putea fi impozitate progresiv

Pensiile peste 10.000 de lei ar putea fi impozitate

Ziare.

com

"Partea de pensii speciale este una dintre masurile pe care Ministerul Finantelor Publice o va propune intr-un pachet de alte masuri cu privire la modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, intr-un mod cat mai eficient, cheltuit acolo unde produce valoare adaugata in economie. (...) Eu vad oarecum corelata, ca si moment, discutia pe acest pachet de masuri cu partea de rectificare bugetara, pentru a sti foarte clar care dintre aceste masuri vor fi acceptate la nivel de coalitie si pentru care trebuie sa reglementam in acest sens si al caror impact va fi luat luat in calcul pentru ce a ramas din an si pentru anii care urmeaza.Adica unele se pot lua pe termen scurt, pe termen mediu sau pe termen lung. Dar va fi o discutie pe intregul pachet de masuri", a explicat Teodorovici, miercuri seara, la Romania TV.Intrebat daca se va introduce o impozitare progresiva a pensiilor de peste 10.000 de lei, ministrul Finantelor a raspuns ca sunt mai multe scenarii ce vor fi propuse spre discutie."Toate aceste masuri, printre care si cea cu pensiile speciale, se vor discuta in prealabil la nivel de Guvern, la nivel de coalitie, pentru a iesi clar cu masurile care se accepta a fi promulgate intr-un viitor foarte apropiat.Sunt mai multe scenarii pe care noi, la Finante, le vom propune spre discutie la Guvern. Va fi o situatie foarte clara cu toate pensiile, si cele pe baza de contributivitate si cele speciale. Absolut toate aceste pensii cu numar, cuantumul lor, mai multe scenarii de lucru.Se va discuta in primul rand in Guvern, in coalitie, in cele doua partide, pentru a ne putea asuma o masura care poate va supara in stanga si dreapta (...) Nu discutam acum cum sa o aplicam, pentru ca sunt mai multe scenarii de lucru", a spus seful de la Finante, subliniind ca se discuta inclusiv situatia din administratie de pensionari la o varsta "foarte scazuta", dupa care persoanele respective raman in sistem pe un post de functionar.El a adaugat ca este vorba despre cateva masuri care vor avea totul estimat, si bugetul, si impactul social, si cel bugetar.Intrebat daca ia in calcul taierea pensiilor "nesimtite", de peste 20.000 - 30.000 de lei, Teodorovici a raspuns ca se ia in calcul "absolut tot, inclusiv aceasta varianta".Ministrul Finantelor a precizat ca orice astfel de masura se va aplica tinand cont de toate prevederile legale in vigoare."Nu vom propune o masura care sa fie atacabila din orice punct de vedere, pentru ca, altfel, nu poti aplica o masura daca are aceste slabiciuni din punct de vedere legislativ", a mai spus Teodorovici.El a mentionat ca masurile vor fi prezentate public inainte de a fi reglementate si ca este posibil ca, odata cu rectificarea bugetara, sa fie facut un act in prealabil in care sa fie prinse unele dintre masuri."Unele dintre masuri se pot aplica imediat si este normal sa le discutam public, sa le prezentam public inainte de a fi reglementate. Este posibil ca odata cu rectificare bugetara sa se faca un act prealabil in care se prind anumite masuri, pe diferite zone. Atunci poate fi momentul in care unele dintre masuri sa fie prinse in acest act normativ.Dar, prealabil, obligatoriu trebuie sa fie o prezentare publica a acestor masuri, o justificare a acestor masuri si, desigur, o discutie cu categoriile vizate. Nu va fi o surpriza, adica sa legiferam fara sa fi prezent public, in prealabil", a mai afirmat seful de la Finante.