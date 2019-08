Teodorovici nu renunta la impozitarea pensiilor speciale, dar mai asteapta nitel sa vada daca face lege sau OUG

Impozitarea pensiilor nu se face odata cu rectificarea

Ministrul a precizat ca nu renunta la impozitarea pensiilor foarte marti, dar ca trebuie sa se stabileasca exact forma in care se va face asta - lege sau OUG."Eu merg mai departe. Este un mecanism la care trebuie sa lucram si vom vedea exact in ce forma mergem mai departe, avand in vedere ca si in Parlament exista doua initiative legislative, stiti foarte bine.Si atunci acest mecanism va fi emis de Guvern intr-o forma sau alta, fie ordonanta, fie proiect de lege care, in septembrie, ar trebui sa fie inchis ca subiect. Si, mai ales, as fi foarte interesat sa vad acolo acesti parlamentari care spuneau ca fac foarte multe si acum vor avea ocazia sa faca", a spus Teodorovici, marti, la o conferinta de specialitate.Intrebat despre pragurile de la care se va face impozitarea, ministrul a spus ca sunt "acelea 7.000 si 10.000 de lei", adica asa cum a aparut informatia pe surse din presa.Pensiile speciale vor avea un sistem de impozitare graduala, intre 10% si 50%, la cuantumuri diferite, au declarat surse oficiale citate de Mediafax.Astfel, pensiile sub 2.000 de lei nu sunt impozitate, cele intre 2.000 si 7.000 de lei vor avea un impozit de 10%, intre 7.000 de lei si 10.000 de lei impozitul va fi 30%, iar pentru pensiile speciale care depasesc 10.000 de lei impozitul va fi de 50%.Impozitul va fi aplicat doar pensiilor speciale, nu si celor din contributii, au precizat sursele citate.Masura ar urma sa afecteze aproximativ 4.000 de persoane care au pensii speciale mai mari de 7.000 de lei.Teodorovici a precizat ca nu se va lua o decizie odata cu rectificarea bugetara, pe care Finantele vor sa o adopte in aceasta saptamana "Nu (in acelasi timp cu rectificarea - n.red.) . Saptamana urmatoare", a punctat el.Ministrul a fost intrebat si despre eliminarea sporului de 15% pentru conditii dificile de munca, dar a raspuns ca "Nu intra acum in discutie".A.G.