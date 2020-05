CCR a ramas in pronuntare pe sesizarile privind starea de urgenta. Dorneanu face afirmatii elucubrante legate de robe si "tehnica operata de om"

LIVE TEXT

Sedinta a fost una in conditii speciale, cu masti, magistrati rasfirati in sala, iar dintre cei 9 judecatori doar presedintele Curtii Valer Dorneanu a fost prezent, ceilalti intrand prin videoconferinta. Asta a dus la numeroase probleme tehnice, pentru care Dorneanu a cerut scuze, spunand ca "tehnica e operata de om" si de aici erorile.El a tinut sa precizeze si ca magistratii CCR nu si-au schimbat robele, dar ele par sa aiba culori diferite pe ecran din cauza "unor reflexii diferite a (sic!) camerelor de luat vederi".Pe ordinea de zi erau numeroase puncte importante, de la desfiintarea pensiilor speciale, decisa de Parlament in ianuarie si atacata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de Avocatul Poporului, la sesizarile AP pe starea de urgenta, suspendarea rambursarii creditelor sau proiectul de lege privind amanarea pentru 3 luni a platii contributiilor de asigurari sociale de catre operatorii comerciali afectati de starea de urgenta si, respectiv, a platii serviciilor de utilitati de catre persoanele fizice vulnerabile.Au fost prezentate insa doar spetele Avocatului Poporului privind starea de urgenta, Curtea ramanand in pronuntare.- Curtea Constitutionala a ramas in pronuntare pe sesizarile trimise de Avocatul Poporului in care sunt reclamate prevederi din OUG-urile privind regimul starii de urgenta."Imi cer scuze pentru imperfectiunile tehnice de la inceput, se datoreaza faptului ca tehnica este operata de om. Mai fac precizarea ca robele, aparent in alta culoare ce apar pe ecran, nu se datoresc faptului ca ne-am schimbat roba, ci unor reflexii diferite a (sic!) camerelor de luat vederi. Unii aparem mai mari in ecran, altii mai jos, imaginati-va ca toate imaginile pe care le vedeti sunt egale. Declar inchisa sedinta si va multumesc", a spus Dorneanu.- Se face sumarul, primele spete prezentata sunt cele privind starea de urgenta.- Sunt probleme de sunet, cei prezenti spunand ca probabil din cauza mastilor care le acopera fetele.- Valer Dorneanu declara sedinta deschisa.