CSM are aproape 30 de cereri de pensionare pe masa. Printre ele, si a Cristinei Tarcea

Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute, joi, 16 cereri de pensionare, inclusiv cea depusa de Cristina Tarcea, fost presedinte al instantei supreme.Potrivit site-ului CSM, pe ordinea de zi a sedintei Sectiei se afla "cererea de eliberare din functie, prin pensionare, a Cristinei Iulia Tarcea, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie".Cristina Tarcea s-a aflat, timp de 3 ani, la conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, mandatul sau expirand in toamna anului trecut.In acest moment, la conducerea Inaltei Curti este Corina Corbu.De asemenea, in 4 februarie, Sectia pentru procurori a CSM va analiza cererile de pensionare depuse de 12 procurori.Legea de eliminare a pensiilor speciale, inclusiv pe cele ale magistratilor, a fost adoptata de Parlament in urma cu o saptamana, provocand reactii din partea instantelor, care au anuntat suspendarea activitatii. ICCJ si Avocatul Poporului au sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu aceasta lege, dar o decizie va veni abia dupa mijlocul lui martie