CSM avertizeaza Guvernul sa nu se atinga de pensiile magistratilor si-l ameninta cu CCR

Despre pensia de serviciu

Conflict juridic de natura constitutionala?

Aceasta este pozitia CSM dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind propunerea ministrului Finantelor Publice, in sensul adoptarii de masuri de natura a afecta pensiile magistratilor."In majoritatea statelor este instituita obligatia constitutionala de a garanta judecatorilor si procurorilor,In jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei, cu referire si la decizii ale instantelor similare din alte state ale Uniunii Europene, s-a statuat constant si fara echivoc ca eliminarea pensiilor de serviciu ale magistratilor contravine principiului independentei Justitiei, fiind o masura neconstitutionala, dat fiind statutul special al acestei categorii profesionale", arata CSM, intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Potrivit CSM, in acelasi sens, contravin principiului independentei Justitiei si masurile echivalente, precum cele preconizate, "."Garantarea existentei, stabilitatii si cuantumului pensiei magistratilor este un corolar al dispozitiilor legislative speciale privind statutul magistratilor, inclusiv al celor care instituie incompatibilitati si interdictii pe care legea le stabileste in sarcina acestei categorii profesionale pe tot parcursul carierei, mai precizeaza CSM.CSM subliniaza ca, potrivit art. 125 si art. 132 din Constitutia Romaniei, functia de magistrat este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.Totodata, CSM mai arata ca nu poate fi ignorat faptul ca Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor stabileste o serie de incompatibilitati si interdictii pentru judecatori si procurori."Trebuie reamintit ca, care presupune si asigurarea unei garantii sociale, cum este pensia de serviciu a magistratilor, precum si apararea acesteia, ca parte integranta a stabilitatii lor financiare, in aceeasi masura cu care apara celelalte garantii ale acestui principiu.si care impune obligatii si interdictii pe care celelalte categorii de asigurati nu le au, fiindu-le interzise activitati ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care sa le asigure posibilitatea efectiva de a-si crea o situatie materiala de natura sa le ofere dupa pensionare mentinerea unui nivel de viata cat mai apropiat de cel avut in timpul activitatii, aspecte transate in repetate randuri in jurisprudenta Curtii Constitutionale", precizeaza comunicatul CSM.Nu in ultimul rand, documentele internationale ar stabili, printre alte importante masuri pe care statele membre urmeaza sa le adopte, si pe aceea de a veghea ca statutul si remuneratia judecatorilor si procurorilor sa fie pe masura demnitatii profesiei lor si a responsabilitatii pe care si le asuma."Consiliul Superior al Magistraturii reitereaza ca statutul constitutional al magistratilor, statut dezvoltat prin lege organica si care cuprinde o serie de incompatibilitati si interdictii, precum si responsabilitatile si riscurile pe care le implica exercitarea acestor profesii,, prevazut de art. 1 alin. 3 din Legea fundamentala.Aparand independenta judecatorilor si procurorilor din Romania,", conchide CSM.