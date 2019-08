CSM sustine ca impozitarea pensiilor magistratilor incalca independenta acestora

Ziare.

"Consiliul Superior al Magistraturii si-a exprimat in mod ferm pozitia in mai multe randuri cu privire la imperativul respectarii de catre puterea legislativa si puterea executiva a obligatiei de rang constitutional de a garanta judecatorilor si procurorilor, la incetarea functiei, plata unei pensii al carei nivel sa fie cat mai apropiat posibil de nivelul ultimei remuneratii, subliniind si reiterand ca statutul magistratului impune acordarea pensiei de serviciu ca o componenta a independentei justitiei, garantie a statului de drept, prevazut de art. 1 alin. 3 din Legea fundamentala", a transmis, joi, CSM.Reprezentantii institutiei, afirma ca, ""."Proiectul de act normativ incalca jurisprudenta constanta a instantei constitutionale ce a stabilit fara echivoc ca independenta justitiei, ca garantie constitutionala, include securitatea financiara a magistratilor, care presupune si asigurarea unei garantii sociale, cum este pensia de serviciu a magistratilor. Totodata, nu poate fi ignorat faptul ca vointa populara exprimata in mod clar in cadrul referendumului din luna mai 2019 a fost in sensul eliminarii ordonantelor emise de puterea executiva in domeniul legilor justitiei", a mai transmis CSM.Magistratii anunta ca nu vor tolera situatia."Consiliul Superior al Magistraturii reitereaza si subliniaza cu tarie si fara echivoc ca nu va tolera sub nicio forma afectarea statutului magistratului si incalcarea independentei acestora prin eliminarea pensiei de serviciu, garantii pentru a caror protectie si prezervare va efectua absolut toate demersurile care se impun, asa cum s-a aratat in pozitiile anterior exprimate", a mai transmis CSM.Inca din 17 iulie, CSM a afirmat ca intentia Guvernului de a plafona pensiile speciale si de a le impozita pe cele mai mari de 10.000 de lei este o forma mascata de eliminare a acestora.