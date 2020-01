Orban nu a ajuns la nicio concluzie pe tema pensiilor speciale, dupa discutia de la CSM

Activitate suspendata in instante

"Nu exista nicio concluzie. Am ascultat toate punctele de vedere exprimate de reprezentantii CSM, perspectiva constitutionala, argumentele pentru stabilirea unei forme speciale de pensionare, urmeaza sa analizam si sa luam o decizie", a spus Ludovic Orban, intrebat de presa despre intalnirea de la CSM. Premierul Ludovic Orban s-a intalnit cu presedintele si vicepresedintele CSM , Nicoleta Tint si Tatiana Toader, iar in cadrul discutiilor au fost sustinute argumentele CSM privind subiectul pensiei de serviciu a magistratilor, cu referire la deciziile Curtii Constitutionale in materie si reglementarile internationale.Intalnirea are loc in contextul in care in mai multe instante din tara magistratii au intrerupt activitatea, iar personalul auxiliar a protestat in fata unor judecatorii sau tribunale. Camera Deputatilor urmeaza sa discute pe 28 ianuarie un proiect de lege privind eliminarea pensiilor speciale, potrivit unui anunt facut de liderul PSD, Marcel Ciolacu.Pe de alta parte, grefierii solicita sprijin international pentru mentinerea pensiei de serviciu B.B.