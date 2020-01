Parlamentul a adoptat eliminarea pensiilor speciale, mai putin pentru militari si politisti. Legea merge la Iohannis

Sedinta s-a lasat cu scantei

Ziare.

com

Camera Deputatilor a dezbatut si votat azi proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale, inclusiv pensiile magistratilor si parlamentarilor, in sesiune extraordinara.Voturile "pentru" au apartinut PSD (113), PNL (72) USR (23), PMP (10), ALDE (3), Pro Europa (11), minoritati (10), neafiliati (5).S-au abtinut de la vot deputati UDMR (13), ALDE (3) si cate unu de la grupul minoritatilor si de la Pro Europa, potrivit News.ro.Desi cei de la USR au insistat ca din proiectul de lege sa fie excluse pensiile magistratilor (care sa fie doar plafonate), astfel incat in cazul in care legea e atacata la CCR sa treaca testul constitutionalitatii, acest lucru nu s-a intamplat.Astfel, magistratii isi pierd pensiile de serviciu. In schimb, militarii si politistii isi pot pastra aceste indemnizatii.Vor fi eliminate:- pensiile de serviciu pentru deputati si senatori- pensiile judecatorilor si procurorilor, ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al Parchetelor- pensiile functionarilor publici cu statut special, ale functionarilor publici parlamentari- pensiile membrilor corpului diplomatic si consular al Romaniei- pensiile membrilor Curtii Constitutionale si ale personalului aeronautic civil- pensiile alesilor locali, primari si viceprimari, precum si presedinti si vicepresedinti de Consilii JudeteneLiderul deputatilor PNL, Florin Roman, i-a indemnat pe cei care sustin ca pensiile speciale nu sunt mari "sa urmareasca cifrele"., este a unui fost comandant magistrat din perioada comunista. In 2017 pensia respectiva era de 33.000 de lei, azi a ajuns la 77.000 lei. Ii rog pe cei care nu vor sa vada adevarul sa urmareasca cifrele, ca sa nu existe niciun dubiu ca initiatorii, cei de la PSD, vor azi altceva", a zis Florin Roman in plen.La randul sau, liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a spus ca dezbaterea este viciata pentru ca doua propuneri ale formatiunii din care face parte nu se regasesc la amendamente."Dezbaterea e viciata pentru ca doua propuneri UDMR nu se regasesc la amendamente. Raportul nu a fost intocmit corect. De aceea, UDMR cere sa amanam discutiile pana se face un raport corect, ca sa dezbatem pe fond", a spus Attila Korodi.In schimb, cei de la USR au acuzat multa ipocrizie, in conditiile in care, in trecut, au cerut de peste 20 de ori introducerea acestui proiect al USR pe ordinea de zi, dar solicitarile au fost mereu respinse."Stimati colegi, azi avem in fata doua proiecte de legi contopite in unul singur. Primul este cel al USR de abrogare a pensiilor speciale, al doilea este al PNL. E bine ca in sfarsit dezbatem eliminarea pensiilor speciale pentru care USR lupta din 2017. Vad multa ipocrizie si vreau sa il intreb pe liderul de grup al PSD de cate ori am cerut punerea pe ordinea de zi a eliminarii pensiilor speciale (aplauze - n.red.), de cate ori alti colegi au votat impotriva punerii pe ordinea de zi a proiectului.Erati cu totii aici cand erau respinse solicitarile, dar nu e tarziu nici astazi sa il dezbatem", a spus Cristina Pruna in plenul Camerei Deputatilor.La randul sau, unul dintre initiatorii proiectului de lege al USR, Claudiu Nasui, a evocat ipocrizia parlamentarilor."Asistam la un spectacol de ipocrizie. De cand am depus primul proiect de eliminare a pensiilor speciale, a fost tergiversat in Parlament. Asa cum a zis si Cristina Pruna, am cerut de peste 20 de ori itnroducere pe ordinea de zi a acestui proiect! Acum (introducerea pe ordinea de zi - n.red.) motivul este unul strict electorialist. Mai bine mai tarziu decat niciodata", a spus si Nasui.Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian a cerut retrimiterea proiectului de lege la comisii. Solicitarea a fost respinsa:El a precizat ca nu i se pare normal sa se taie pensiile speciale fara a a se discuta despre statutul profesional al acestor categorii, in conditiile in care nu stie care e punctul de pensie pentru magistrati sau punctul de pensie pentru militari."Eu nu votez, personal, aceasta lege pana cand Rares Bogdan si Dacian Ciolos nu vor cere in numele USR si PNL, la Bruxelles, sa se taie indemnizatiile de vechime ale europarlamentarilor", a mai spus, intre altele, Vosganian.Ioan Mocioalca, de la Pro Romania, a preciza cat partidul din care face parte va vota proiectul.La randul sau, Marius Pascan, de la Partidul Miscarea Populara, spune ca formatiunea sa a depus inca din 2018 un proiect pentru eliminarea pensiilor speciale.A luat cuvantul si deputatul USR Cristian Seidler."Am ascultat cum PSD si PNL dau vina unii pe altii pentru existenta pensiilor speciale. Primul proiect pe care l-am initiat ca parlamentar, in 2017, a fost pentru abrogarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Noi consideram ca pestele de la cap se impute si aceasta zi este una exemplara, este un spectacol dat in fata intregii tari. Mai sunt cateva minute (pana la vot - n.red.) si vom vedea daca discursurile au fost o facatura sau va doriti intr-adevar eliminarea pensiilor speciale", a declarat Seidler.El a reiterat ca pentru ca aceasta lege sa fie constitutionala trebuie excluse din proiect pensiile magistratilor. In caz contrar, legea poate fi atacata la CCR, dupa cum a explicat Seidler marti dimineata."USR vrea abrogarea pensiilor speciale pentru ca este o nedreptate! Intr-un stat de drept, deciziile CCR trebuie respectate si atunci cand ne plac, si atunci cand nu ne plac. Daca doriti cu adevarat un proiect constitutional, veti vota amendamentul USR, altfel e ipocrizie!", a mai spus deputatul.Deputatul Adrian Solomon, de la PSD, a cerut respingerea mai multor amendamente admise in comisie. Amendamentele 17 (259 voturi contra, 2 pentru, 2 abtineri), 18 (259 voturi contra, 2 pentru, 2 abtineri) si 19 (253 contra, 8 pentru, 2 abtineri).Acestea vizau eliminarea rentei viagere pentru sportivi si artisti, dar si a indemnizatiei de 50% pentru ziaristii care au iesit la pensie, membri ai unor asociatii de profil.Stelian Ion, de la USR, a cerut admiterea unui amendament respins in comisie: "Daca vrem sa trecem o lege care sa stea in picioare la un control de constitutionalitate, haideti sa respectam deciziile CCR! Nu poti elimina complet pensia de serviciu a magistratului, asa cum a decis Curtea Constitutionala".Era vorba despre amendamentul care plafoneaza pensia magistratilor, insa acesta nu a fost supus votului.Dupa o pauza de consultari, Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat sedinta inchisa si a dat startul sesiunii de vot final.***Anterior, deputatul USR Cristian Seidler a explicat ca abrogarea pensiilor speciale ale magistratilor este neconstitutionala si a sustinut ca, in realitate, se doreste ca legea, daca trece, sa pice la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).De cealalta parte, deputatul social-democrat Valeriu Steriu a sustinut ca PSD va vota azi pentru eliminarea pensiilor speciale , cu exceptia pensiilor militarilor.