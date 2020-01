Scena politica reactioneaza dupa eliminarea pensiilor speciale: Am asistat la un cocktail dulce-amar

Ziare.

Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a declarat, imediat dupa votul final pe acest proiect de lege, ca partidul din care face parte a demonstrat ca poate gasi resursele financiare necesare pentru plata "macar a unei parti din ce inseamna impactul bugetar pe alocatii, rectificarea de la 1 august"."Votul de azi nu a fost impotriva cuiva, ci a fost un vot de echitate pentru cei care contribuie la sistemul public de pensii. Practic, pe proiectul PNL sunt eliminate pensiile magistratilor, procurorilor, parlamentarilor, functionarilor parlamentari, corpului diplomatic, membrilor Curtii de Conturi, personalului aeronautic si au ramas doar pensiile de serviciu pentru militari.Am vrut sa ducem la bun sfarsit acest proiect. A fost votat cu larga majoritate", a declarat Florin Roman, la Parlament.Intrebat de posibilitatea ca aceasta lege sa fie respinsa de CCR, in cazul in care este sesizata Curtea in acest sens, liberalul a spus ca nu are de unde sa stie ce va decide CCR."Nu am de unde sa stiu ce va decide CCR. Orice proiect de lege care ajunge sa fie votat trece prin filtrul de constitutionalitate. In cazul in care va fi atacata... am auzit observatiile altor colegi - PSD si USR - nu inteleg de ce ar fi votat un proiect in care nu cred. Inseamna ca sunt populisti, pentru ca trebuie sa votezi un proiect in Parlament daca e bun. Noi am votat din convingere, nu am facut niciun pas inapoi, desi stiti presiunile de la nivelul public", a explicat el.Roman a facut referire la faptul ca parlamentarii USR au atras atentia, inainte de sedinta de plen, ca abrogarea pensiilor speciale pentru magistrati este neconstitutionala.La randul lor, cei de la USR au transmis dupa votul final pe acest proiect de lege ca modul in care s-au desfiintat pensiile speciale lasa semne de indoiala."Am asistat astazi in Parlamentul Romaniei la un cocktail dulce-amar. Este un pas facut inainte in ceea ce inseamna desfiintarea pensiilor speciale in Romania, o miza pentru care USR lupta in Parlament inca din 2017.Modalitatea in care s-a intamplat insa acest lucru lasa niste semne de indoiala asupra eficientei acestui demers. Stim, stie toata societatea din Romania ca acest proiect in care PSD si PNL s-au intrecut in a isi aduce acuze cine le-a creat, cine le-a sustinut, are probleme de constitutionalitate", a declarat Dan Barna.Totodata, el a evocat amendamentele USR (respinse) care ar fi eliminat aceste probleme."Am incercat sa prezentam niste amendamente care ar fi eliminat in foarte mare masura aceste probleme, nici macar nu ni s-a permis prezentarea acestor amendamente sub un artificiu de procedura ca vezi, Doamne, nu am fi apucat sa spunem in prima parte a sedintei. Inca un abuz clasic pentru modalitatea in care intelege PSD sa conduca sedintele Parlamentului.Am votat acest proiect de lege, fara indoiala va ajunge la Curtea Constitutionala. In situatia in care aceasta va respinge proiectul de lege, exista acest risc, avem pregatite proiecte de lege, un pachet prin care sa venim cu initiative foarte clare si aceste pensii speciale sa poata fi si in mod real si efectiv, nu doar declarativ-populist, sa poata fi eliminate din sistemul de pensii din Romania", a mai declarat lideru USR, citat de News.ro.In fine, si cei de la PSD au marcat momentul in mediul online."#PSD a votat astazi eliminarea pensiilor speciale. Am facut ceea ce am spus, am introdus proiectul pe ordinea de zi si am votat pentru eliminare.Somam Guvernul Orban SA NU REINTRODUCA pensiile speciale prin ordonanta de urgenta!Iar daca vor contesta legea la Curtea Constitutionala si daca CCR respinge eliminarea pensiilor speciale, vom vota supraimpozitarea lor. Avem solutii, nu renuntam!", se arata pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat. Deputatii au votat marti pentru eliminarea pensiilor speciale . Camera Deputatilor este for decizional pe acest proiect, asa ca legea merge la Cotroceni, pentru promulgare.