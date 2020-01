Seidler (USR): Abrogarea pensiilor de serviciu ale magistratilor este neconstitutionala. In realitate, se doreste ca legea sa pice la CCR

Ziare.

El a invocat doua decizii ale CCR in acest sens si subliniaza ca, daca proiectul de lege care va fi votat azi in plenul Camerei Deputatilor contine o astfel de prevedere, legea va putea fi atacata la CCR si, cel mai probabil, va fi declarata neconstitutionala.In plus, deputatul USR crede ca ignorarea acestei situatii este un compromis pentru ca PNL si PSD sa poata spune "da, iata, noi am dorit eliminarea tuturor pensiilor speciale, dar vai, Curtea le-a declarat neconstitutionale"."Dupa cum stiti, azi, de la ora 14, plenul Camerei Deputatilor va dezbate si speram ca va vota mai apoi pe proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale. Ne place sau nu, exista doua decizii ale CCR, 20 din 2000 si 873 din 2010, care spun ca pensiile de serviciu ale magistratilor nu pot fi eliminate.Daca legea va cuprinde o asemenea prevedere, legea va putea fi atacata la CCR si in conformitate cu practica CCR va putea fi declarata neconstitutionala. Deciziile CCR, ne plac sau nu, trebuie aplicate, sunt obligatorii.De aceea, in proiectul de lege de abrogare a pensiilor speciale inaintat de USR si care e propus spre respingere, noi am spus: pensiile magistratilor trebuie plafonate pentru a nu se ajunge in situatia pensiilor nesimtite, ceea ce s-a reclamat in spatiul public pe buna dreptate.Includerea abrogarii pensiilor magistratilor in aceasta lege va duce la declararea ei ca neconstituionala. Ignorarea situatiei e, de fapt, un compromis pentru ca majoritatea parlamentara, PNL si PSD deopotriva, sa poata spune 'da, iata, noi am dorit eliminarea tuturor pensiilor speciale, dar vai Curtea le-a declarat neconstitutionale'.Cand toata lumea stie de aceste decizii ale CCR.Nu e parerea mea personala, nu avem noi o simpatie pentru pensiile magistratilor", a declarat Cristian Seidler in Parlament.Intrebat la ce valoare ar trebui plafonate pensiile magistratilor, deputatul a replicat: "Ar trebui ca pensia sa nu fie mai mare decat ultimul venit. E normal ca atunci cand te pensionezi sa nu ai un venit mai mare decat atunci cand lucrai".Deputatul a mai explicat ca in plenul Camerei Deputatilor USR va sustine un amendament de plafonare a pensiei de serviciu a magistratilor."In plen, vom merge pe raportul comisiei si acolo exista un amendament respins, dar pe care il vom sustine in plen si care prevede exact asta:. Este singurul obiectiv. Vrem ca proiectul de abrogare a pensiilor speciale sa fie constitutional", a mai afirmat Seidler.Intrebat ce se va intampla cu proiectul in cazul in care pica acest amendament, el a replicat: "Vom aproba acest proiect, ramanand ca CCR sa decida - foarte probabil - ca e neconstitutional".Deputatul USR a mai spus ca formatiunea din care face parte va insista ca pe ordinea de zi a sedintei sa fie introdusa si o lege - separata!- de abrogare a pensiilor speciale ale parlamentarilor."In plenul reunit vom insista ca legea USR de abrogare a pensiilor speciale ale parlamentarilor - o lege separata, pe o procedura separata - sa fie pusa pe ordinea de zi. E ignorata prin sertare de doi ani de zile", a adaugat deputatul USR.Intrebat daca ar putea fi neconstitutionala si abrogarea pensiilor parlamentarilor, Seidler a raspuns aifrmativ - in cazul in care intra odata cu abrogarea pensiilor magistratilor."In conditiile in care vine la pachet cu abrogarea pensiilor speciale ale magistratilor... da, ar putea fi si asta o problema de constitutionalitate, de care toata lumea este constienta, sa nu avem vreun dubiu.Suspiciunea noastra intemeiata, stiind ca toate partidele cunosc deciziile CCR, este ca se doreste ca aceasta lege sa treaca aparent, dar in realitate sa se creeze premizele ca la Curtea Constitutionala aceasta lege sa pice, in timp ce noi, cei de la USR, ne dorim tocmai ca aceasta lege sa treaca si sa intre in vigoare", a explicat el.Totodata, deputatul a spus ca partidul din care face parte are variante pregatite dupa o eventuala decizie a CCR, dar si dupa votul de azi."Avem o varianta pregatita chiar si dupa eventualul vot de astazi. Veti auzi cat de curand despre noul nostru proiect care sa vina in completarea a ceea ce se va adopta astazi", a precizat Seidler.De altfel, deputatul USR a cerut azi Comisiei de Munca din Camera Deputatilor sa fie discutate si eliminate prevederile care ar putea fi neconstitutionale, insa presedintele acestei comisii, social-democratul Adrian Solomon, a refuzat.Iata schimbul de replici din Comisia de Munca, dintre Seidler si Solomon, conform G4media:: Glume de la USR nu propun la vot. Nu ai prevedere regulamentara ca sa ma obligi pe mine.: Avem si o cutuma, nu incalcam nicio prevedere regulamentara. Am mai avut cazuri. Va aduc aminte ca a fost o situatie cu un proiect cu indemnizatia pentru mame. Se intampla acum cativa ani, dar exista cutuma.: Nu exista cutuma. Odata ce a fost trimis la plen, e introdus pe ordinea de zi de Biroul Permanent, doar prin retrimitere de la plen. Nu pot sa supun la vot lucruri nelegale. Ai alta propunere serioasa?: E o propunere cat se poate de serioasa.: Continuam cu ordinea de zi propusa.Astazi are loc sedinta in plen a Camerei Deputatilor, unde va fi dezbatut si votat proiectul de lege privind pensiile speciale.