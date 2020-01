Surse: Inalta Curte se pregateste sa sesizeze CCR pentru eliminarea pensiilor speciale ale magistratilor UPDATE

UPDATE

Sefa Inaltei Curti a criticat Executivul si Parlamentul

Anunta demersul intr-un comunicat

Val de sesizari la CCR in 2018

Ziare.

com

- Presedinte Inaltei Curti de Casatie si Justitie a luat masurile necesare pentru convocarea Sectiilor Unite in data de, anunta ICCJ.Potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, Inalta Curte de Casatie si Justitie se constituie in Sectii Unite pentru sesizarea Curtii Constitutionale pentru controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare.La sfarsitul anului trecut, presedintele Inaltei Curti, Alina Corina Corbu, a criticat dur demersul Executivului si al Parlamentului pentru eliminarea pensiilor de serviciu."Demersul puterilor executiva si legislativa este si in vadita contradictie cu jurisprudenta anterioara a Curtii Constitutionale, care a invalidat o initiativa cu efect similar, aratand tocmai faptul ca pensiile de serviciu ale magistratilor fac parte din ansamblul de garantii de natura inclusiv financiara care dau caracter efectiv, iar nu iluzoriu, statutului de independenta si impartialitate al autoritatii judecatoresti in ansamblu si al fiecarui magistrat in parte," arata Alina Corina Corbu.Potrivit acesteia, sustinerea publica nu trebuie obtinuta prin mijloace populiste, de natura sa produca efecte grave pe termen mediu si lung asupra unui serviciu public care deserveste milioane de cetateni; ea trebuie realizata onest, loial si prin cooperarea tuturor puterilor statului."Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie va convoca Sectiile Unite pentru analizarea acestei situatii si va lua cu fermitate toate masurile permise de Constitutia Romaniei si de lege pentru protejarea autoritatii judecatoresti impotriva oricarui demers apt a-i afecta independenta si, mediat, a dreptului cetatenilor la un act de justitie modern, eficient si in acord cu standardele europene privind calitatea unui serviciu public," conchidea presedintele Inaltei Curti, in comunicatul din 18 decembrie. ICCJ a sesizat de mai multe ori CCR in cazul unor proiecte legislative. De exemplu, in 2018, instanta a sesizat CCR in vederea exercitarii controlului de constitutionalitate, inainte de promulgare, in cazurile unor legi privind modificarea Legilor Justitiei sau a Codurilor Penale:- Legii privind declasificarea unor documente;- Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie;- Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara;- Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;- Legiipentru modificarea si completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului;- Legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate;- Legii de modificare si completare a Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.