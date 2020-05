Un deputat USR dezvaluie veniturile sefului CCR: Cum sa iti tai singur 33.000 de lei pe luna? Solutia e impozitarea. Asta crede si PSD

Ziare.

"Problema pensiilor speciale este ca cei care le pot elimina sunt tocmai cei care le primesc. De fapt, cei cu putere in statul roman si-au folosit puterea nu pentru romani sau a face bine Romaniei, ci pentru ei. Pe principiu cine imparte, parte isi face.De aceea, CCR a declarat neconstitutionala legea de eliminare a pensiilor speciale. Este vorba de legea care a rezultat din contopirea proiectului USR din 2017 cu un proiect PNL. Ce rost a avut contopirea? Sa fie practic omorat proiectul USR. Astfel s-au introdus, in mod intentionat, prevederi care sa omoare proiectul", a scris Claudiu Nasui pe Facebook Nasui noteaza ca a semnalat de multa vreme cele doua probleme majore ale acestei legi."In primul rand, continea parti neconstitutionale, iar lupta era pierduta inca de la adoptare. Acest lucru s-a confirmat astazi. In al doilea rand, chiar daca cumva trecea, nici macar nu elimina toate pensiile speciale. Efectiv 90% din pensiile speciale din Romania ar fi ramas in vigoare", a punctat Nasui.El precizeaza ca din acest motiv au introdus proiectul de lege prin care sa fie impozitate 90% toate pensiile speciale care depasesc nivelul a cinci pensii minime garantate, "iar banii sa fie redirectionati catre combaterea epidemiei si redresarea ulterioara a economiei"."Culmea e ca, fix a doua zi, PNL a depus amendamente similare, dar care iarasi ar fi scutit aproape 97% din pensiile speciale. Amendamentele au fost atat de prost scrise incat nici macar nu au mai fost sustinute in comisii. Totul a fost de ochii lumii", a punctat deputatul USR.El aduce in discutie cazul presedintelui CCR, Valer Dorneanu."Cum ar fi fost ca dumnealui sa accepte astazi sa isi micsoreze veniturile de la stat, deja considerabile, cu peste 33.000 de lei lunar? Vorbim de mai mult de injumatatirea lor. Care sunt sansele ca pe viitor sa o faca?", a notat Nasui, detaliind veniturile lui Dorneanu.Decizia CCR a fost comentata si de presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, care a spus ca solutia in acest moment pentru restabilirea "unei echitati sociale" in randul pensionarilor a ramas adoptarea proiectului initiat de PSD care prevede supraimpozitarea "pensiilor speciale"."Discutia cu privire la pensiile speciale este destul de clara din perspectiva PSD, aceste pensii trebuie impozitate. Multe dintre aceste pensii au niste valori de neimaginat si atunci trebuie restabilita o anumita echitate sociala. Au fost doua cai pentru a restabili aceasta echitate sociala: una prin acest proiect de act normativ promovat de PNL si a doua cale, supraimpozitarea, asa cum a promovat PSD.Prima cale a fost declarata neconstitutionala, urmeaza a doua cale, este deja in Parlament un proiect de lege cu supraimpozitarea si acest proiect al PSD are avantajul ca el se refera la toate pensiile in plata si nu doar la pensiile viitoare, asa cum era in proiectul PNL", a declarat Cazanciuc, pentru Agerpres.