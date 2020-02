Ziare.

Pensia medie a unui fost deputat sau senator este de 5.843 de lei pe luna, in vreme ce un pensionar de rand, dupa 35 de ani de munca, primeste in medie 1.373 de lei.In aceasta situatie sunt 768 de fosti parlamentari, ale caror pensii speciale costa cat 3.268 de pensii medii ale romanilor obisnuiti, arata G4media.ro Astfel, un parlamentar primeste cate 2.000 de lei plus pentru un singur mandat de 4 ani, iar pensia speciala poate ajunge pana la 12.000 de lei.