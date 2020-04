PNL propune impozitarea pensiilor speciale pana la 95%. Clotilde Armand: Exista un consens intre toate partidele, Guvernul sa adopte azi OUG!

Clotilde Armand: PNL sa adopte astazi o OUG

Amendamentul liberalilor

Economiile, catre achizitia de echipamente

UDMR: Trebuie sa priveasca toate categoriile

Ziare.

com

Pe de alta parte, liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, cere ca toate fortele politice parlamentare sa sustina proiectul de lege depus de maghiari anul trecut, privind impozitarea cu 90% a tuturor pensiilor speciale care depasesc indemnizatia neta a presedintelui tarii.De asemenea, Uniunea Salvati Romania (USR), la initiativa deputatilor Claudiu Nasui si Cristina Pruna, a depus marti in Parlament un proiect de lege pentru impozitarea cu 90% a pensiilor speciale, definite ca pensii suplimentare fata de pensia contributiva.Pe de alta parte, europarlamentarul USR, Clotilde Armand, arata, intr-o postare pe Facebook, ca daca exista un consens intre toate partidele pe aceasta tema, Guvernul PNL ar trebui sa adopte chiar astazi o ordonanta de urgenta."Si PSD se lauda ca va depune un proiect nou de impozitare, desi exista unul in Parlament si l-au tinut la sertar. Iar UDMR a anuntat, de asemenea, ca sustine impozitarea cu 90% a pensiilor speciale.Daca exista consens intre toate partidele pentru acest proiect, se pot organiza de urgenta in sistem online sedinte de comisii si plen pentru a vota. Ar fi o dovada de responsabilitate din partea tuturor parlamentarilor intr-o situatie de criza.Cea mai rapida solutie ramane insa o ordonanta de urgenta pe care Guvernul PNL o poate da chiar astazi," scrie Armand.Iata anuntul liberalilor."In calitate de lider de grup al PNL de la Camera Deputatilor, alaturi de liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, am depus azi un amendament la OUG 29/2020, prin care solicitam impozitarea progresiva a pensiilor speciale de la 10% si pana la 95%. Este vremea solidaritatii si a constrangerilor pentru toata lumea, inclusiv a celor care, beneficiind de pensii speciale, pot contribui la efortul financiar de care avem acum, atat de multa nevoie. (...)In categoria pensiilor speciale supuse impozitarii progresive am introdus: parlamentarii si functionarii parlamentari, magistratii si personalul auxiliar, inclusiv judecatorii CCR, functionarii Curtii de Conturi, Avocatul Poporului, personalul navigant, personalul diplomatic. Nu intra in categoria impozitarii progresive politistii si militarii, beneficiari ai unor pensii militare", afirma Roman, intr-un comunicat.Liderul deputatilor liberali arata ca economiile rezultate din impozitarea pensiilor speciale vor merge catre achizitionarea de aparatura medicala, echipamente si materiale sanitare, dar si pentru stimularea financiara a personalului aflat in "prima linie a razboiului cu epidemia de coronavirus" - medici, asistenti, politisti, armata, jandarmi, pompieri, ambulantieri, biologi si bio-chimisti, personal de triaj, de la IGSU sau functionari ai serviciilor sociale din primarii, care asigura alimentele si medicamentele necesare la domiciliu pentru varstnici.Roman precizeaza ca propunerea vizeaza impozitarea cu 10% a pensiilor speciale intre 2.001-4.000 lei, cu 60% a celor cuprinse intre 4.001-7.000 lei si cu 95% a celor care depasesc cuantumul de 7.000 lei."Am optat pentru varianta impozitarii progresive, motivata de starea de urgenta, pentru a nu intra in conflict constitutional cu decizii ale CCR, care interzic eliminarea totala a acestui tip de privilegii. In plus, amendarea legii de modificare a OUG poate trece maxim intr-o saptamana de Parlament, daca exista vointa politica. Pentru ca sunt convins ca se va bucura de sustinerea tuturor fortelor politice responsabile!", sustine liberalul.Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, cere ca toate fortle politice parlamentare sa sustina proiectul de lege depus anul trecut pentru impozitarea cu 90% a tuturor pensiilor speciale care depasesc indemnizatia neta a presedintelui tarii."UDMR a depus in decembrie 2019 un proiect legislativ pentru impozitarea cu 90% a tuturor pensiilor speciale care depasesc indemnizatia neta a presedintelui tarii. Asteptam ca acest proiect de lege sa intre in dezbatere in luna aprilie in plenul Senatului si asteptam sustinerea tuturor fortelor politice parlamentare, inclusiv a celor de la USR", a precizat Cseke Attila, potrivit unui comunicat de presa.El a adaugat ca, spre deosebire de legea care a fost adoptata de Parlament privind pensiile speciale, UDMR considera ca masurile trebuie sa priveasca toate categoriile de astfel de pensii, fara exceptii."Consideram ca sistemul veniturilor din Romania, finantate din fonduri publice, este distorsionat, atat in cazul salariilor, cat si in cel al pensiilor. Niciun venit platit din bani publici nu trebuie sa fie mai mare ca indemnizatia neta al presedintelui tari", a explicat liderul senatorilor UDMR.