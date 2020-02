Primul parlamentar care renunta prin act notarial la pensia speciala. Urmeaza Ponta

Ziare.

com

Demnitarul a autentificat pe 31 ianuarie, la un birou notarial din Galati, o declaratie pe propria raspundere prin care renunta de buna voie la pensia speciala."Cunoscand prevederile Capitolului IX - Indemnizatia pentru limita de varsta, din Legea 96/2006, privind Statutul deputatilor si senatorilor, in calitatea mea de senator in Circumscriptia electorala nr. 18 Galati, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul in declaratii, si in deplina cunostinta de cauza ca renunt de bunavoie, definitiv si irevocabil la dreptul conferit de lege privind indemnizatia lunara pentru limita de varsta (pensia speciala) de care as putea beneficia in urma mandatelor de senator", se arata in actul notarial.Senatorul a indemnat toti parlamentarii sa procedeze ca el si a precizat ca si liderul Pro Romania, Victor Ponta, va face, luni, un gest similar.De asemenea, el spune ca apelul lui se indreapta in special catre guvernanti, care incearca sa impiedice majorarea alocatiilor pentru copii, invocand lipsa fondurilor."Indemn toti parlamentarii, dar in primul rand pe cei din judetul Galati, sa faca acelasi lucru si sa incheiem o data pentru totdeauna cu discutiile despre pensiile speciale ale parlamentarilor. Este solutia cea mai buna, legala, de a renunta la aceasta indemnizatie speciala care este acordata parlamentarilor care ies la pensie.Este initiativa mea, i-am prezentat-o domnului presedinte Victor Ponta si dumnealui m-a asigurat ca va face acelasi lucru luni. Apelul meu se indreapta in special catre actuala guvernare, care incearca din rasputeri sa impiedice majorarea alocatiilor pentru copii, invocand lipsa fondurilor si sunt convins ca prin astfel de renuntari benevole din partea actualilor dar si a fostilor parlamentari se vor suplimenta resursele financiare necesare alimentarii conturilor din care se fac platile pentru copii", a declarat, sambata, Nicolae Marin.Aflat la al doilea mandat de parlamentar, Marin si-a facut intrarea in politica in Partidul Conservator, pe listele caruia a obtinut un mandat de consilier local in comuna Pechea, in 2008. In anul 2012 a intrat in PP-DD, partidul lui Dan Diaconescu, a devenit primar al comunei Pechea si apoi senator, iar in octombrie 2013 a trecut la PSD, partid pe care l-a parasit in august 2019, cand s-a inscris in Pro Romania.Si doi primari PSD din Dambovita au dat declaratie la notar ca renunta la pensiile speciale