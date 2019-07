Alba neagra cu taxa de solidaritate: De fapt, s-ar aplica la toate pensiile mari, plafonul nu e sigur 10 mii de lei

Ziare.

Asadar, taxa va fi pentru toate pensiile mari (nu numai cele speciale), pentru ca altfel vor exista probleme de constitutionalitate. Totodata, urmeaza sa se stabileasca ce inseamna pensii mari si la ce suma va fi plafonul, dar si procentul taxei de solidaritate."Tot ce inseamna pensii, pentru ca trebuie sa fie constitutionala. Discutam plafonul si procentul, sunt la pachet", a spus marti Teodorovici, pentru HotNews El se afla la Strasbourg, la Parlamentul European, impreuna cu premierul Viorica Dancila si alti ministri, unde participa la prezentarea bilantului presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat luni ca social-democratii au discutat, in cadrul Comitetului Executiv National, o serie de masuri economice ce vor fi adoptate odata cu rectificarea bugetara programata pentru finalul lunii.Teodorovici a dat doar doua exemple de masuri, prima fiind un plafon de impozitare pentru pensiile speciale la 10.000 de lei , iar pentru ceea ce se depaseste sa fie achitata o taxa de solidaritate.Ministrul de Finante nu a precizat cat va fi aceasta taxa de solidaritate, dar a spus ca prin aceasta masura se vor indrepta foarte multe lucruri."A fost o discutie despre modul in care va fi facuta rectificarea. Peste doua zile va fi o discutie cu toate structurile asociative. Va dau exemplu de doua masuri: e vorba de ceea ce romanii solicita, pensiile speciale, credem ca o varianta normala ar fi sa plafonam la 10 mii de lei, iar pentru ce depaseste sa fie aplicata o taxa de solidaritate. Credem ca asa se indreapta foarte multe lucruri, e o abordare corecta, normala. Proiectul va ajunge in Parlament si Parlamentul va decide", a explicat Teodorovici.In ceea ce priveste cea de a doua masura, aceasta vizeaza gratuitatea pe tren pentru studenti. Aici nu este insa clar cum se va proceda, ministrul afirmand ca ori se va limita numarul de calatorii gratuite, ori va fi o limita de varsta, ori de gratuitate vor beneficia doar studentii cu rezultate bune la invatatura.Eugen Teodorovici a mai afirmat ca au fost discutate si alte masuri, iar forma exacta a acestora va fi stabilita pana la 31 iulie, la rectificarea bugetara.Totusi, ministrul de Finante sustine ca aceste masuri nu sunt luate din cauza ca Guvernul a ramas fara bani, ci pentru ca "vor asigura sustenabilitatea in anii viitori"."Sunt masuri care trebuie sa fie luate, nu sunt masuri luate din lipsa de bani. Vor asigura sustenabilitatea in anii viitori", a conchis ministrul Eugen Teodorovici.Ministrul anuntase inca de saptamana trecuta ca pensiile speciale vor fi incluse intr-un pachet de masuri privind modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, care va fi discutat in prealabil in Guvern si coalitie si care trebuie corelat cu rectificarea bugetara.Potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), numarul beneficiarilor de pensii speciale se apropie de 10.000 . In mai, au intrat inca 14 privilegiati la plata.