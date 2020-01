Azi se da votul votul final pe eliminarea pensiilor speciale. PSD garanteaza ca o va sustine

Ziare.

com

Azi are loc sedinta in plen a Camerei Deputatilor , unde va fi dezbatut si votat proiectul de lege privind pensiile speciale."Vom vota pentru eliminarea pensiilor speciale, asa cum s-a discutat in Comisia de Munca si aici includem toate pensiile, care astazi chiar depasesc niste cifre care nu se pot compara cu pensiile normale din Romania, mai putin pensiile militarilor, care le consideram in clipa de fata incadrate in bugetele MAI, MApN si bugetul SRI si care vor ramane in continuare asa cum sunt.Deci practic vorbim de celebrele pensii ale parlamentarilor, ale functionarilor publici parlamentari, personalul diplomatic consular, procurori, judecatori, personalul din Curtea de Conturi si intr-adevar personalul auxiliar de specialitate pentru instantele judecatoresti si pentru Parchete", a declarat Steriu pentru RFI Romania.Deputatul a mai spus ca CCR va decide daca eliminarea pensiilor speciale ale magistratilor este sau nu constitutionala.Referitor la eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, Steriu a spus ca "exista garantia ca parlamentarii Partidului Social Democrat o vor vota".Citeste mai multe despre Steriu: Exista garantia ca PSD va vota pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor pe site-ul RFI Romania