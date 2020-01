Ciolacu: Pe 28 ianuarie se va da votul final pe eliminarea pensiilor speciale

Ziare.

El a precizat ca va fi scos amendamentul prin care sunt eliminate indemnizatiile speciale pentru sportivi si personalitati."La Camera Deputatilor, am hotarat ziua de 28 ianuarie (marti) plen pentru votarea proiectului de pe ordinea de zi privind pensiile speciale. Nu mai avea rost ca PSD sa faca o alta solicitare de sesiune extraordinara, chiar era un joc mai mult politic si dadea o nota de neseriozitate. Proiectul de lege nu mai trebuie dezbatut.Va veni in plen la vot si vom scoate amendamentul Comisiei privind sportivii si personalitatile Romaniei care erau prinse in acel amendament. Cu alte cuvinte, pe 28 va fi dezbatere, scotand acel amendament, plus vot final", a declarat Marcel Ciolacu.PSD a transmis, vineri, ca voteaza eliminarea pensiilor speciale si ca va cere convocarea unei sesuni extraordinare in acest sens:"Convocam Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a face ceea ce este corect si, in acelasi timp, cerut de milioane de romani: eliminarea pensiilor speciale! Cei de la PNL isi demonstreaza inca o data neseriozitatea: s-au laudat ca vor elimina pensiile speciale, dar nu au facut nimic. Daca voiau cu adevarat, le eliminau cand si-au angajat raspunderea. Asta arata ca pur si simplu NU vor!".Social-democratii afirma ca se asteapta la orice "din partea acestor demagogi"."O spunem raspicat: daca PNL va ataca legea la Curtea Constitutionala si daca vor fi ridicate obiectii de neconstitutionalitate, nu vom renunta si vom impozita pensiile speciale!", a transmis PSD.