Martea neagra din 13 martie a noilor pensii speciale propuse de parlamentarii Puterii si Opozitiei

Andreea Paul este presedintele INACO - Initiativa pentru Competitivitate, conf. univ. dr. la Facultatea de Relatii Economice Internationale, ASE.

Citesc apoi, la interval de cateva ore, in presa nationala ca parlamentarii Puterii si ai Opozitiei - cu exceptia USR -, au mai copt o propunere legislativa de noi pensii speciale pentru alesii locali , dupa esecul declararii neconstitutionale a proiectului similar din anul 2015.Reiau textul matinal aici:Simt nevoia sa detaliez si sa repet caDeja salariile alesilor locali le depasesc de cateva ori pe cele ale medicilor si profesorilor, ceea ce inseamna ca vor fi avantajati si la pensie. Adaugarea unor coeficienti artificiali, pe baza noului proiect de lege pentru crearea de pensii speciale alesilor locali incepand cu anul 2019, echivaleaza cu adancirea deficitului public de pensii, cu complicarea nejustificata a alambicatului deja sistem public de pensii tapar cu cateva categorii profesionale declarate speciale.Salariile speciale ale magistratilor, parlamentarilor, angajatilor Curtii de Conturi sau ale judecatorilor avantajeaza aceste categorii profesionale la pensionare daca s-ar aplica principiul contributivitatii. Dar nu. Ei beneficiaza de legi speciale de pensionare fara nicio justificare economica sau sociala.Toate acestea sunt platite din taxele si impozitele platite la bugetul de stat de catre cetateni care primesc pensii pe baza contributivitatii.Am dovedit caDe ce sustin ferm ca nu exista nicio justificare pentru pensii speciale? Pentru ca. Niciuna. Principiul contributivitatii este cel corect. Astazi, noi platim aceste pensii speciale din taxele si impozitele pe care le varsam la bugetul de stat, in loc ca aceste taxe sa mearga spre drumuri, scoli si spitale. Maine, copiii nostri le vor plati daca nu se elimina rapid aceste privilegii aiuritoare.Chiar nimeni nu are curajul sa spuna ca nu exista nicio justificare pentru pensii speciale acordate magistratilor, judecatorilor, Curtii de Conturi, parlamentarilor si functionarilor parlamentari, acum alesilor locali etc.?Toti acestia au salarii mult, mult mai mari decat media salariilor pe economie, iar principiul contributivitatii le garanteaza si pensii mult mai mari decat media pensiei nationale - o repet pana se intelege bine.De ce e nevoie de umflarea speciala a acelor pensii? Doar pentru ca au puterea sa-si acorde privilegii proprii?! Este incorect. Este injust social.Un parlamentar nu este mai special decat un doctor sau invatator. Cu nimic. Cu ce e mai special parlamentarul Lucian sau functionarul de conturi Ghita fata de un doctor sau invatator? Cum este posibil sa toleram legiuitorii care au initiat si votat cumulul de pensii speciale de se ajunge la sume lunare ametitoare?Sa ma fac bine inteleasa: nu sunt adepta uniformizarii, ci al aplicarii principiului contributivitatii, din respect fata de toti cetatenii.Astazi se platesc aproximativ 7 miliarde de lei pentru pensii speciale, iar deficitul fondului public de pensii trece de 17 miliarde de lei in acest an., nu de alta, dar lucram mai mult de jumatate din an pentru stat.In curand, bugetul tarii nu le va mai putea suporta si atunci ne va chema sa acceptam marirea varstei de pensionare, pentru cei multi desigur.Indexarea speciala a pensiilor alesilor locali ca propunere pentru "eliminarea profundelor inechitati intre pensiile primite de acestia si pensiile primite de unii subordonati ai acestora", asa cum se mentioneaza in Nota de fundamentare, este o aberatie si mai mare.Solutia este aplicarea principiului contributivitatii si o salarizare unitara in administratia publica, nu asa prost aplicata cum e acum. Nu poti corecta o greseala cu o greseala si mai mare. Rezolvati cauza problemei!fiscal si al pensiilor publice la care se adauga an de an noi categorii "speciale". Sunt zeci de mii de salariati publici si pensionari speciali, creati prin "legi speciale", cu venituri "speciale" platite din taxele colectate de stat, care au dus la anomalii extrem de grave.De exemplu, un sofer angajat la stat castiga mai mult decat un doctor sau un profesor universitar. Salariul unui functionar parlamentar este de trei-patru ori mai mare decat al unui doctor sau profesor. Solutii: legea salariilor publice unitare si pensii bazate pe contributivitate.Colectarea nesatisfacatoare a taxelor actuale la stat, lipsa de performanta in alocarile bugetare si lipsa de calitate a serviciilor publice ne dau dimensiunea incompetentei cronice care nu poate fi compensata cu biciul pus pe spinarea celor corecti, educati, care muncesc si castiga mai mult, aplicandu-le pompieristic si populist taxe noi.Ei vor pleca din tara.Deja suntem al doilea exportator mondial de resursa umana, dupa Siria. Deja suntem in topul rusinii mondiale, pe locul 133 in lume la capacitatea de a retine resursa umana talentata in tara, din 137 de state analizate in Raportul Global al Competitivitatii 2017-2018.Solutia: Romania educata, talentata si just remunerata! Facilitarea reintoarcerii acasa a resursei umane.Traim vremuri halucinante din punct de vedere fiscal si legislativ, cu masuri adoptate si retrase, anuntate/promise si neaplicate, pregatite pe genunchi si aplicate prin ordonante de urgenta, care sperie investitorii si antreprenorii.Taxa pe bacsis, split TVA etc. - din prima categorie, impozit pe cifra de afaceri, supraimpozitarea unor industrii specifice, mutarea contributiilor de la angajator la angajat, atacul pe contributiile la pilonul II de pensii etc. - din a doua categorie, respectiv cresterea accizelor la carburanti - din a treia categorie. Rezultatele:Cum s-a conectat Romania la fondurile europene? 0,00% rata absorbtiei europene pe PO Capital Uman si 5% pe PO Competitivitate. Asta da "performanta speciala" care merita recompensata cu "pensii speciale".Suntem cei mai modesti inovatori europeni si cu cea mai mare viteza de degradare a capacitatii inovative in ultimii 5 ani din UE. Romania are cele mai slabe performante digitale din UE-28.Companiile de stat au salariu mediu net dublu fata de privat, dar productivitate cu 40% mai mica. Nivelul saraciei a crescut in Romania "proportional" cu cresterea instrumentelor de asistenta sociala.Politica a devenit o industrie privata care nu mai apara interesele publice. Ma opresc aici cu o intrebare: E posibila o reforma a necompetitivei industrii politice?Traim intr-un mediu impredicitibil pana la nebunie, care nu va rezolva niciodata problema saraciei si a lipsei educatiei. Solutii: predictibilitate fiscala si analize consistente de impact! Facilitarea investitiilor si a antreprenoriatului creator de locuri de munca bine platite. Romania competitiva!