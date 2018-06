Pensii speciale pentru primari si ceilalti alesi locali - prevederea a fost inclusa in Codul Administrativ

Cine nu primeste pensia speciala si cum se calculeaza

CCR: Comisia nu are drept de initiativa legislativa

Ziare.

com

"Persoanele alese incepand cu anul 1992 de catre cetateni, prin vot universal, egal, direct, secret, respectiv prin vot secret indirect si liber exprimat, respectiv primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare, ale varstei standard de pensionare redusa asa cum sunt prevazute in Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cele prevazute de alte legi speciale au dreptul, la incetarea mandatului, la o indemnizatie pentru limita de varsta de la data la care li se acorda drepturile de pensie pentru limita de varsta, dar nu mai devreme de data incetarii mandatului aflat in derulare", se arata in articolul 248 al (1) din proiectul Codului Administrativ.Tot in articolul adoptat se arata ca pensiile speciale ale alesilor locali vor fi suportate din bugetul de stat prin bugetul ministerului cu atributii in domeniul administratiei publice.Nu vor beneficia de indemnizatii speciale primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene care au fost condamnati definitiv pentru comiterea de infractiuni.O alta prevedere din articolul adoptat arata ca: "Indemnizatia pentru limita de varsta se acorda in limita a trei mandate si se calculeaza ca".Pentru mandatele incomplete, indemnizatia pentru limita de varsta se calculeaza proportional cu perioada de mandat efectiv exercitata, dar nu mai putin de un mandat complet de primar, viceprimar, presedinte si vicepresedinte de consilii judetene.Articolul a fost adoptat cu majoritate de voturi, singurul vot impotriva fiind dat de deputatul USR Florina Presada. De asemenea, au existat si trei abtineri."Dumneavastra vreti sa adanciti acest deficit si aceasta nedreptate. Tot din banii nostri se vor plati pensiile primarilor. Nu e nimeni mai presus de contributivitate. Sa terminam cu ipocrizia", a sustinut Presada in timpul sedintei comisiei speciale.Precizam insa ca azi Curtea Constitutionala a stabilit ca o comisie parlamentara nu poate avea rol de initiator al propunerilor legislative, singurii titulari ai acestui drept fiind Guvernul, deputatii, senatorii si, cu indeplinirea unor conditii speciale, un numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot.Potrivit unui comunicat al CCR, miercuri, plenul Curtii a admis sesizarea formulata de USR, constatand ca dispozitiile articolului 1 litera e) teza intai din Hotararea Parlamentului 20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea Codului Administrativ sunt neconstitutionale.