Pensii speciale si pentru primari. PNL si PMP au semnat proiectul alaturi de Putere, apoi s-au sucit

Cum se calculeaza pensia speciala

PNL nu mai e de acord cu legea, dar unii o voteaza

USR nu sustine proiectul

Basescu: Parlamentarii PMP nu au avut mandat

CCR a respins o data pensiile speciale

Ziare.

com

Singura formatiune politica ce nu a intrat in hora este USR."Incepand cu 1 ianuarie 2019, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sau ale varstei standard reduse in conformitate cu legea au dreptul,, lapentru limita de varsta, daca sunt realesi pentru un nou mandat", potrivit unui proiect care modifica Legea 393/2004 privind Statul alesilor locali."Indemnizatia pentru limita de varstacu orice tip de pensie si cu orice alte venituri realizate. Cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta se acorda in limita a 3 mandate complete si se calculeaza ca produs al numarului de mandate cu 0,25 din salariul de baza minim brut garantat in plata.Indemnizatia pentru limita de varsta se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza sau se indexeaza salariul de baza minim brut garantat in plata", potrivit sursei citate.Cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta se suporta din bugetele locale a unitatilor administrativ teritoriale si se plateste de catre acestea, mai arata proiectul de lege.de indemnizatia pentru limita de varstapentru comiterea unei infractiuni de coruptie prevazute la art. 289-291 si la art. 254-257 din Codul Penal.Nu sunt indreptatiti sa primeasca pensie specialapentru comiterea, in exercitarea functiei, a unor infractiuni de coruptie. In cazul achitarii, acestia pot obtine indemnizatia de varsta.Nivelul redus al pensiilor pentru limita de varsta de care beneficiaza primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii CJ genereaza profunde inechitati intre pensiile primite de acestia si cele primite de unii subodonati ai acestora, sustin initiatorii in expunerea de motive.Dupa ce PNL a anuntat ca nu mai sustine proiectul de lege, prin vocea vicepresedintelui Laurentiu Leoreanu, partidul a recomandat deputatilor care au semnat proiectul sa isi retraga semnatura." (...) A fost initiativa unui grup mic de colegi. PNL nu va sustine acest lucru. Consideram ca nu este oportun si Romania are alte probleme in acest moment. (...) Este o anumita presiune din teritoriu, acolo unde primarii solicita, datorita faptului ca au detinut aceasta functie si contributiile catre fondul de pensii nu au fost semnificative pentru a le putea asigura o pensie corespunzatoare activitatii in viitor pentru a merge pe aceasta cale de a li se crea si lor pensie speciala", a declarat vicepresedintele PNL.PNL a recomandat deputatilor Sorin-Ioan Bumb, Lucian-Ovidiu Heius, Corneliu Olar si Claudiu-Vasile Racuci sa isi retraga semnaturile de pe proiectul de lege, a precizat vicepresedintele PNL.Iar acestia s-au conformat: si-au retras semnaturile, insa unul dintre ei, Corneliu Olar, a anuntat marti ca, totusi, va vota in favoarea legii:"Ca deputat voi vota, chiar daca contravine cererii partidului, nu ma lasa sufletul sa fiu impotriva alesilor locali. Mi-am retras semnatura ca sa fiu in acord cu decizia Biroului Executiv PNL (...) Cu orice risc, ma exprim prin vot".In schimb, deputatul USR Cristian Seidler a declarat, marti, ca existenta pensiilor speciale pentru alesii locali nu se justifica prin nimic, adaugand ca formatiunea va vota impotriva proiectului de lege."Nu se justifica prin nimic, nu exista niciun argument pentru care aceste pensii speciale ale alesilor locali ar trebui sa existe (...) USR va vota impotriva acestui proiect. Nu sustinem proiectul din principiu. Desi USR are parlamentari, noi suntem cei care am propus abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor", a sustinut Seidler.Acesta a adaugat ca parlamentarii USR nici nu au fost invitati sa semneze acest proiect."Noi nici macar n-am fost invitati sa semnam un asemenea proiect, pentru ca toti ceilalti stiau foarte bine ca nu are niciun rost sa faca o astfel de invitatie catre USR. Noi suntem cei care am depus proiect de lege pentru abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si mai apoi un alt proiect de lege care se afla pe fluxul legislativ, prin care propunem aborgarea celorlalte categorii de pensii speciale, respectiv plafonarea celor despre care CCR a spus ca sunt obligatorii", a precizat deputatul USR.Presedintele PMP, Traian Basescu, nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca acestea sunt "un furt", pentru ca nu sunt rezultate din contributii."Personal nu cred ca va fi sustinut. Nu au avut mandat (parlamentarii care au semnat proiectul - n.red.). Noi am dat foarte multa liberatate parlamentarilor nostri in actiune, eu nu stiu sa avem parlamentari care au semnat. Categoric nu as sustine ideea si, in general, sunt impotriva pensiilor speciale, care sunt furt, indiferent cine are pensii speciale, fura bani! Nu sunt pensii rezultate din contributie", a precizat fostul sef de stat.La finalul lui februarie, edilii din Asociatia Comunelor din Romania s-au plans la vicepremierul Paul Stanescu si au cerut pensii mai mari, sustinand ca acum unele sunt sub salariul minim.Primarii s-au comparat cu parlamentarii pentru care fac campanie electorala si care apoi se bucura de pensii speciale, in timp ce edilii nu au acest privilegiu, dar si l-ar dori si ei.In ianuarie 2016, CCR a decis ca pensiile speciale ale alesilor locali - primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene - sunt neconstitutionale. Legea fusese adoptata la finele lui 2015, insa nu intrase in vigoare, fiind atacata la Curtea Constitutionala de Guvernul Ciolos.Judecatorii CCR au avut trei principale argumente pentru care au declarat neconstitutional actul normativ. Unul dintre acestea este ca legea instituie inegalitati chiar intre persoanele care ocupa aceleasi pozitii. Unul din articolele actului normativ spunea ca nu vor putea beneficia de acest drept acei alesi locali care au fost condamnati pentru fapte de coruptie savarsite in timpul mandatului.O alta problema identificata de magistratii CCR este ca initiatorii legii nu au prevazut sursa de finantare pentru aceste pensii.Parlamentarii care au depus acum noul proiect de lege au precizat ca au avut in vedere criticile formulate de CCR, Decizia 581/2016 si au "asumat observatiile formulate" de CCR.