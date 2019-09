Pensiile speciale, eliminate pentru cei condamnati definitiv pentru coruptie (Proiect)

Ziare.

com

Proiectul de modificare si completare a unor acte normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de coruptie a fost initiat de doi deputati PNL: Florin Roman si Romeo Nicoara.Potrivit proiectului,"Este nevoie de existenta unei interdictii astfel incat sa nu poate beneficia de pensii speciale cei care au fost condamnati definitiv pentru infractiuni de coruptie precum luarea si darea de mita, traficul si cumpararea de influenta. Prin aceasta masura s-ar descuraja comiterea unor astfel de fapte de catre anumite categorii profesionale", considera initiatorii.Acestia au explicat, in expunerea de motive, ca pentru alesii locali sau pentru parlamentari exista interdictia acordarii unei pensii de serviciu in cazul in care au fost condamnati definitiv pentru fapte de coruptie si trebuie sa se creeze o echitate intre categoriile profesionale care beneficiaza de pensii speciale."Prin aceasta initiativa nu va mai exista inechitate intre beneficiarii pensiilor speciale. Introducerea acestei masuri ar reprezenta o responsabilizare in plus a celor care isi desfasoara activitatea in domenii remunerate din fonduri publice", au mai apreciat initiatorii.