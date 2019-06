Senatul a respins proiectul PNL de eliminare a pensiilor speciale

Ziare.

In favoarea proiectului au votat 20 de senatori, 52 au fost impotriva si 8 s-au abtinut.Propunerea legislativa prevede, prin abrogarea sau modificarea unor articole de lege din mai multe acte normative care reglementeaza activitatea mai multor categorii de persoane, eliminarea, dupa cum este stipulat si in titlul proiectului, a "pensiilor de serviciu pentru deputati si senatori, judecatori si procurori, personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor, politisti, functionari publici cu statut special, functionari publici parlamentari, membrii corpului diplomatic si consular al Romaniei, membrii Curtii Constitutionale si personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania".Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae (foto), considera ca pentru aceasta tema a pensiilor speciale, de serviciu si a indemnizatiilor este necesara o discutie elaborata pe fiecare categorie de pensie in parte. El a subliniat ca votarea actului normativ in forma propusa "ar schimba intentia initiatorilor".Senatorul Florina Presada a anuntat sustinerea USR pentru "proiectul in sine".Senatorul PNL Eleonora Harau a explicat, dupa votul de respingere, ca, desi proiectul "are lacune de tehnica legislativa, are meritul de a deschide problema rezolvarii unei situatii in legatura cu care oprobriul public este urias".Senatorul Cseke Attila a precizat ca prin amendamentele UDMR, respinse de plen, s-a incercat reintroducerea principiului contributivitatii in calculul pensiilor vizate.Senatorul PSD Liviu Pop a mentionat ca printre motivele care l-au determinat sa nu voteze initiativa liberalilor s-a numarat "confuzia" facuta de initiatori intre pensiile de serviciu si pensiile speciale. Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.