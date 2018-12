Tariceanu vrea pensii de serviciu pentru inca o categorie speciala

Ziare.

Proiectul depus de presedintele Senatului prevede modificarea si completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviatia civila din Romania."Piloti, piloti instructori de la Scoala Superioara de Aviatie Civila, insotitori de bord/membri ai echipajului de cabina, parasutisti, personalul de inspectie in zbor si inspectori Autoritatii Aeronautice Civile Romane care au varsta minim 50 de ani si au realizat o vechime de cel putin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant neprofesionist", toti acestia vor avea pensie de serviciu potrivit initiativei liderului ALDE.In forma in vigoare, legea nu includea pilotii instructori de la Scoala Superioara de Aviatie Civila sau personalul de inspectie in zbor si inspectorii Autoritatii Aeronautice Civile Romane."Art 42¹ (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiaza de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii de pensionare: a) piloti, insotitori de bord/membri ai echipajului de cabina cu licenta/atestat de membru al echipajului de cabina, parasutisti si personalul de inspectie in zbor, care au varsta de minimum 50 de ani si au realizat o vechime de cel putin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist", stipuleaza actul normativ in vigoare.De asemenea, in Legea 223/2007, modificata prin Legea 83/2015, care este in vigoare, la art. 42, prevede ca: "Personalul aeronautic civil navigant profesionist care indeplineste conditiile prevazute la art. 42¹ alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu in cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate in ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii in care se depune cererea de pensionare".Conform legii in vigoare, "venitul total brut realizat intr-o luna, care sta la baza calculului pensiei de serviciu de catre casele teritoriale de pensii, reprezinta suma veniturilor prevazute la art. 42 lit. a), b), c) si e) si va fi mentionat in documentul emis de catre angajator, pe raspunderea acestuia".Initiativa lui Tariceanu are scopul de a elimina inechitatile existente in acordarea drepturilor salariale stabilite de lege dupa pensionare pentru personalul aeronautic civil din aviatia civila."Modificarile si completarile pe care aceasta initiativa le avanseaza la Legea 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviatia civila din Romania au ca scop indreptarea, clarificarea si reglementarea intr-un mod onest si unitar a prevederilor privind drepturile salariale ale pilotilor, pilotilor instructori, insotitori de bord/membri ai echipajului de cabina, parasutistilor, personalului de inspectie in zbor, inspectorilor Autoritatii Aeronautice Civile, dar si a pilotilor instuctori, piloti instructori-inspectori de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana, categorii exceptate de la aceste prevederi", precizeaza seful Senatului, in expunerea de motive a proiectului de lege.Initiativa legislativa a lui Calin Popescu Tariceanu este depusa la Senat, prima camera sesizata, decizionala fiind Camera Deputatilor.La finele lunii mai 2018, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania beneficiau 1.472 pensionari., din care 7.824 lei suportati de la bugetul de stat.