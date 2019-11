Al 13-lea salariu se va lua in calcul la pensie

Cu cat a crescut punctul de pensie in 2019

Printre veniturile care nu intra acum la calculul pensiei si care ar putea fi introduse in noua lege se numara:

Masteratul si doctoratul devin vechime in munca

Art. 14. - (1) in sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade in care asiguratul:

Ziare.

com

Noul act normativ prevede cresterea pensiilor prin valorificarea tuturor drepturilor de natura salariala pentru care angajatii au platit contributii la stat:: sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii si alte bonusuri, potrivit MMJS.Toate aceste modificari vor fi implementate treptat, urmand ca pana in anul 2021 sa se finalizeze, iar pensiile sa creasca.Legea pensiilor va avea un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei in 2019, un impact de 24,8 miliarde de lei in 2020, de 58,1 miliarde de lei in 2021, iar in 2022, ar urma saaibaun impact de 81,1 miliarde de lei. Pentru a vizualiza care sunt contributiile tale catre stat, indeosebi suma de bani care iti asigura pensia utilizeaza calculator salariu 2020 Legea pensiilor 2019 a facut ca valoarea punctului de pensie sa creasca incepand cu 1 septembrie 2019, de la 1.100, la 1.265 de lei. Aceasta noua modificare a aparut deoarece s-a constatat ca multe dintre astfel de venituri nu au fost luate in calcul la stabilirea pensiilor, desi taxele pe aceste venituri au fost operate.Este vorba de perioada 1975 - 2001, perioadain care sistemul nu a fost informatizat, si astfel s-au pierdut acte care sadovedeascacontributia din aceste sporuri.De asemenea, potrivit MMJS, prin noul Proiect se creeaza baza legala pentru recunoasterea altor locuri de munca in conditii speciale in plus fata de cele existente.Legea pensiilor introduce minim 5 noi surse de venit pentru recalcularea pensiei.-formele de retribuire definite sub sintagma "plata cu ora", acordate cadrelor didactice si specialistilor din productie sau din alte domenii de activitate pentru activitatea didactica de predare, seminare, lucrari practice, desfasurate in afara obligatiilor de muncade la functia de baza, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai caror titulari lipseau temporar, precum si pentru indeplinirea unor activitati didactice pentru care nu se justifica infiintarea unor posturi;- premiile anuale si premiile acordate in cursul anului pentru realizari deosebite;- recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;- indemnizatiile de muncanenormata;- participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitatile economice;- diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer;- drepturile de autor;- sporul acordat pentru personalul didactic care indrumapractica psihopedagogicasi care asiguraperfectionarea de specialitate a invatatorilor si educatorilor.Noua lege a pensiilor prevede de asemenea ca si studiile postuniversitare sa fie luate in calcul ca vechime in munca necesara pensionarii. Iata ce alte perioade vor fi asimilate ca vechime in munca si vor fi luate in calcul la pensie.a) a beneficiat de pensie de invaliditate;b) a urmat cursurile de zi sau, dupacaz, cu frecventaale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normalaa studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu conditia absolvirii acestora/acestuia cu diploma, diplomade licenta, diplomade master sau diploma de doctor, dupacaz;c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii;e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporarade muncacauzatade accident de muncasi boli profesionale;f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varstade panala 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de panala 7 ani;g) are vechime in munca conform prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;h) a realizat perioade necontributive care au constituit vechime in muncain baza legislatiei in vigoare panala data de 1 aprilie 2001.(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, sau, dupa caz, mai multe cicluri de studii universitare de acelasi nivel conform prevederilor alin. (1) lit. b) beneficiazade asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de acelasi nivel, la alegere.(3) Perioadele prevazute la alin. (1) se valorific anumai in situatia in care aceste perioade nu se suprapun cu stagii de cotizare realizate in conditiile prezentei legi.(4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea unei categorii de pensie in conditiile prevazute de prezenta lege.Concret, salariatul plateste catre stat avand inregistrat pe cartea de munca salariul minim pe economie suma de 520 de lei, bani de care vei beneficia la pensie.