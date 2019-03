Ca in Caragiale: Bugetul se revizuieste, dar nu se schimba nimic

Toti acestia trebuie sa reexamineze, sa se pronunte si in niciun caz o parte din ei.

Sa nu vorbesti de mofturi in casa spanzuratului

Arta de a calcula "din burta"

Ras-amanare amanarii

interesul electoral al partidului majoritar.

Alegatorul nu trebuie sa voteze cu buzunarul gol

Majorarea din ceasul al doisprezecelea o vor plati altii

Nu numai logic, dar si sub aspectul bunului simt mi se pare normal ca, in asemenea situatie, Parlamentul sa ia obligatoriu la reexamintat respectiva lege. Altfel, de ce ar trimite-o presedintele? Ca sa ne aflam in treaba?Iar cand vorbesc de Parlament ma gandesc la institutie in totalitatea ei, cu Putere, Opozitie, cu cei neafiliati si tot ce mai este pe acolo.In acest conext, domnul Dragnea se situeaza in afara legii, atunci cand afirma din senin caDomnul Dragnea nu-i Parlamentul. Nici macar Camera pe care o conduce nu este Parlament. Asupra Bugetului,trebuie sa se pronunte Institutia, iar, daca domnul Dragnea incearca sa se substituie acesteia, nu face decat un exercitiu de imposturat. N-ar fi primul.In orice caz, este regretabil ca, din pozitia sa, dansul nu stie sa-si controleze cuvintele si se lasa prada unui limbaj ca de birjar, fara sa tina seama ca se refera la preseditele tarii.Domnul Iohannis este legitimat in functia sa cu o majoritate absoluta pe care n-a avut-o niciodata nici Dragnea, nici vreunul din colegii sai, nici intregul partid condus de el. In loc sa eticheteze observatiile presedintelui ca "mofturi", ar fi fost mai de folos sa explice pe ce se bazeaza cand pretinde ca bugetul "a fost elaborat foarte bine".Intuitia imi spune ca pe nimic. Nu se bazeaza, pentru ca nu se pricepe. Atata stie sa spuna, ca ceva este foarte bun sau este rau, dar daca ar incerca sa intre in detalii, si-ar prinde degetele.Mi-as permite, cu titlu de exemplu, sa ma refer la situatia pensiilor, atinsa de presedinte dar neglijata de Liviu Dragnea, care se pregateste sa n-o reexamineze, intrucat "bugetul a fost elaborat bine".Pana la instalarea guvernelor Dragnea-Grideanu-Tudose-Dancila, majorarea pensiilor se facea neclintit an de an, de la 1 ianuarie fix, dupa un algoritm bine stabilit, care lua in calcul doi parametri: influenta inflatiei si influenta majorarilor salariale din anul anterior.Una peste alta, pensionarilor li se compensa o buna parte din scumpiri, dar simteau si ceva din majorarile salariale ale angajatilor. Nici nu se poate mai corect decat asa.Dar pentru ageamiii Dragnea, Olguta, Valcov nu exista nici corect, nici incorect. Exista numai politic. Asta inseamna ca pensiile se majoreaza daca vrea cineva acolo, sus, ca procentul il stabilerste tot acel cineva, ca tot el stabileste si termenele iar, daca se razgandeste, modifica tot ce a stabilit. Le modifica, bineinteles, dupa interesele politice, caci cele ale pensionarului nu conteaza.Caci hai sa recapitulam. Conform unei legi care s-a aplicat multi ani in sir, pana a ajuns la guvernare echipa Dragnea, majorarea pensiilor se facea an de an, de la 1 ianuarie, dupa un algoritm bazat pe doi parametri: un anumit procent din influenta inflatiei si un anumit procent din influenta majorarilor salariale ale anului interior.Algoritmul fusese calculat de cunoscatori in ale ecoonomiei, dupa criterii precise si nu era o simpla cifra nascocita de politicieni gen Valcov si Teodorovici. De aceea, masura a fost bine primita de pensionari si nu stiu s-o fi constestat cineva.Ultima majorare de acest fel s-a facut, foarte corect, la 1 ianuarie 2017, in baza unei hotarari, emisa de Guvernul Ciolos in luna decembrie, pentru perioada ce urma. Acel guvern de tehnocrati, pe care il judeca atat de aspru politrucii lui Dragnea, a facut tot ce i-a stat in putinta, ca pensionarii sa nu sufere in cazul cand ar intarzia bugetul anului urmator.Atunci, la 1 ianuarie 2017, a fost pentru ultima oara cand pensionarii si-au mai incasat drepturile conform vechii legi si vechiului algoritm. De ce a renuntat Liviu Dragnea la un sistem care functiona perfect si de care era multumita toata lumea este greu sa intelegi. Cert este ca, fara sa poata combate vechiul algoritm, programul de guvernare Dragnea a facutpeste legislatia anterioara, stabilind doua noi reguli pentru majorarea pensiilor: schimbarea datei de 1 ianuarie cu 1 iulie si stabilirea altor criterii de calcul, fara algoritm.De fapt, fara nimic, nici macar o regula de calcul. Pur si simplu, pensionarii s-au pomenit cu punctul de pensie majorat "din burta" - caci alt calcul nu vad.Dar amanarea majorarii din ianuarie in iulie inseamna de fapt o stirbire a dreptului acestor oameni pe timp de sase luni. Fara calcul, fara analiza impactului, numai cu pixul cuiva, nici n-are importanta al cui: Dragnea, Dancila, Valcov, Teodorovici sau vreun altul.Asta a fost in 2018. Pentru 2019, bugetul amana cu termen septembrie majorarea pensiilor, aplicata de totdeauna de la 1 ianuarie, amanata de PSD pentru 1 iulie si ras-amanata acum pentru septembrie.Nu cred ca a facut cineva un studiu de impact sa vada cum vor suporta pensionarii aceasta lovitura data buzunarului lor. Pur si simplu, nu le-a trecut prin cap domnilor guvernanti ca neacordarea majorarilor prevazute initial in ianuarie, apoi in iulie, iar apoi in septembrie este un furt, un atentat la buzunarul acestei greu incercate categorii sociale.N-am nicio indoiala ca lipsa de bani a determinat o asemenea manevra, dar parca un anumit fler imi spune ca mai este si altceva la mijloc: majorarea trebuie sa "pice" cat mai aproape de prezidentialele din noiembrie, cand poate PSD va avea un candidat la Cotroceni si cand sigur ALDE va avea unul.Iata deci cum majorarea pensiilor nu depinde nici de banii bugetului, nici de inflatie sau scumpiri, nici de vreo nevoie a pensionarilor, ci numai dePur si simplu, partidul a socotit ca nimic nu este mai periculos in alegeri decat sa simta alegatorul ca se duce la urna cu buzunarul gol. Nu zic sa fie plin, dar parca votezi tot mai voios, cand stii ca cineva ti-a strecurat cativa banuti in tescherea, decat altfel.In acest an, mi se pare cat se poate de clar ca tactica bugetului a fost sa puna majorarea pensiilor cat mai aproape de prezenta la scrutin.Dar majorarea din 2020? Prevazuta initial pentru 1 iulie, si asta a fost "mutata" prin program tot in septembrie. Cum, de ce? Nu v-ati prins? In trimestrul IV vor avea loc alegerile generale, iar pensionarul trebuie sa mearga la urna fericit ca tocmai i s-a marit pensia.Si i s-a marit, nu gluma! Punctul de pensie, care la 1 iulie 2018 crestea cu 100 lei, iar in septembrie 2019 creste cu 165 lei, se va mari in septembrie 2020 cu 510 lei. Nu-i asta pomana electorala?Nu numai ca este pomana, dar costa putin. Ar fi costat mult, daca era s-o plateasca tot anul, sau chiar de la 1 iulie. Dar din septembrie pana in decembrie este putin timp. Actuala guvernare nu va avea de achitat decat 3-4 luni. Pe urma, vor veni altii la butoane. Nu stiu cine, dar nici in visurile mele cele mai urate n-o vad iarasi pe Dancila, nu-mi apare tot Dragnea, non stop Tariceanu, din nou Teodorovici si acelasi Valcov.Cei care vor veni vor putea refuza sa faca majorarea spectaculoasa pe care le-a pus-o PSD in brate, dar atunci sigur si-i vor face dusmani pe toti pensionarii care viseaza o majorare de 30% - ca niciodata in istorie. Nu le ramane decat sa accepte, dar atunci vor trebui sa gaseasca sursa de finantare, dupa ce PSD+ALDE au secat totul.Iar Liviu Dragnea va iesi in fata, razandu-le in nas: cum am plecat noi de la guvernare, numaidecat v-ati incurcat! Daca eram noi, Valcov ar fi venit cu o idee, Teodorovici ar fi gasit o solutie si chiar Vasilica-Viorica ar fi avut o rezolvare, intre doua drumuri la Bruxelles.Sper insa sa nu ajungem pana acolo. Prevad ca, dupa alegerile generale, nici nu vom mai auzi de Dragnea, Teodorovici sau de doamna Viorica. Singurul cu adresa precisa mi se pare a fi domnul Valcov, dar nici pe el nu sunt prea sigur, intrucat sentinta inca nu este definitiva.