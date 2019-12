Orban a schimbat seful la Casa de Pensii

Ziare.

Potrivit unei decizii a premierului publicate luni in Monitorul Oficial, Ioan Petru Caprariu a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii Publice, cu rang de secretar de stat, dar si de presedinte al Consiliului de Administratie.Caprariu a fost numit de fostul premier Dancila, in luna aprilie, la conducerea Casei Nationale de Pensii.Noul presedinte al CNPP este Laurentiu Tent, pentru un mandat de cinci ani, potrivit unei alte decizii a premierului Orban, publicate in Monitorul Oficial.