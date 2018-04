Acum e clar, PSD ne lasa fara banii de pensii. Putem face ceva?

Hilde Brandl este arhitect si conduce un birou de arhitectura la Bucuresti din 2009. Este implicata in mai multe proiecte de promovare a turismului romanesc.



S-a nascut in Romania, in perioada comunista, de unde a emigrat in Germania alaturi de familia sa. Dupa 1989 s-a intors la Bucuresti unde s-a inscris la Facultatea de Ahitectura "Ion Mincu". Dupa ce a obtinut diploma de arhitect in Germania, a lucrat in mai multe tari, printre care Germania si Venezuela. In Venezuela a participat la miscarile de protest fata de presedintele socialist Hugo Chavez.



In 2016 s-a inscris in Partidul National Liberal, unde militeaza pentru o mai buna guvernare, pentru un stat suplu si pentru un mediu de afaceri competitiv si onest.

In statele occidentale, valoarea pensiei este data de cat reuseste o persoana sa acumuleze in timpul perioadei in care munceste. Aceste acumulari se fac in sisteme de pensii private, adica exact asa cum am implementat si noi aici in urma cu un deceniu.Din pacate, insa, Guvernul PSD este inca de cand a venit la guvernare cu ochii pe banii nostri, pentru a putea mari nesutenabil cheltuielile statului. Prin masurile lor, PSD si ALDE incetinesc ritmul de crestere economica, astfel incat au nevoie sa-i taxeze pe romani suplimentar.Astazi deja avem un sistem de taxe si de impozite extrem de ridicat, asa ca singura solutie ramasa pentru ei a fost sa ne taxeze...pensiile viitoare. Si asa a aparut ideea de a scadea procentul contributiilor romanilor la Pilonul II de pensii - pilonul despre care spuneam ca se bazeaza pe acumulare, pentru a duce banii la Pilonul I de pensii - adica pentru a-i folosi imediat pentru plata pensiilor actuale.Astfel, prin celebra "revolutie fiscala", a fost scazuta cota virata la Pilonul II, de la 5,1% in 2017 la 3,75% in 2018. Scaderea a venit in conditiile in care, conform legii, procentul ar fi trebuit sa mai creasca!Masura aceasta are un dublu efect. Primul este evident:Dar mai este un efect despre care s-a vorbit extrem de putin. Deoarece Guvernul ia bani de la Pilonul II, bancile si fondurile de pensii sunt subfinantate. Daca ar fi avut acei bani, pentru a-i inmulti, fondurile de pensii ar fi investit in economia reala. Pe scurt, acei bani ar fi fost pusi la lucru si cu ei s-ar fi facut scoli, spitale, drumuri sau s-ar fi finantat afaceri private care ar fi creat locuri de munca si prosperitate.Spuneam mai sus ca pensia este in orice democratie consolidata rodul acumularii. Pe scurt, daca nu acumulezi nu ai ce pensie sa iei - evident, aici nu discutam despre pensia minima garantata care reprezinta de fapt un ajutor de supravietuire. Masura prin care se scade contributia pentru Pilonul II ii afecteaza deopotriva pe cei care lucreaza in mediul privat si in mediul de stat.Va intrebati de ce au apelat guvernantii la aceasta decizie. Aici e simplu. Pentru ca sunt incapabili sa gestioneze in mod corect banii publici si pentru ca vad bugetul Romaniei ca pe un sac fara fund iar pe contribuabili ca pe niste prosti care au ca singur scop sustinerea prin orice mijloace a actualelor politici fiscale dezastruoase.Cu adevarat dureros este insa altceva. Cu toate ca acum este evident ca scaderea procentuala catre Pilonul II a fost enorma si ca asta afecteaza milioane de romani aflati in campul muncii, nimeni de la Guvern nu iese sa isi ceara scuze. Nimeni, nici macar ministrul Olguta Vasilescu, cea care ne explica in 2017 ca valoarea contributiilor la Pilonul II nu va scadea. Ce mai spune acum? Nu stie nimeni, caci in ultimele iesiri publice in media, jurnalistii de casa au avut grija sa nu o deranjeze cu intrebari "incomode".Consultantul fiscal Gabriel Biris a calculat ca in medie contributia la Pilonul II este mai mica cu 14.86%. Cei mai afectati au fost insa cei care au venituri din activitati independente. Discutam aici despre cei care au atat un contract de munca, dar si un contract pe persoana fizica autorizata sau care castiga din drepturi de autor - compozitori, muzicieni, pictori, arhitecti s.a. Pentru unii dintre ei, procentul virat la Pilonul II a scazut chiar si cu 60%. Raspunsul Ministerului Muncii a fost halucinant, acuzand faptul ca acestea sunt "situatii particulare"!Va intrebam in titlu daca putem face ceva. Eu cred ca da. Putem alege partide care sa respecte legea si care sa revina la starea initiala, astfel incat cei care muncesc astazi sa se bucure in viitor de o pensie pe masura.Putem alege partide care inteleg ca oamenilor trebuie sa li se permita sa acceseze cu taxele lor un sistem de educatie privat sau de stat, in functie de ce isi doresc. Putem alege partide care inteleg ca oamenilor trebuie sa li se permita sa acceseze cu taxele lor un sistem de sanatate privat sau de stat, in functie de ce isi doresc. Da, putem alege partide care dau oamenilor puterea pe care acestia trebuie sa o aiba.Sau, din contra, putem alege partide care cred ca Statul atotoputernic are puterea de a ne spune ce sa facem cu propriii nostri bani. Ultima data am ales prost. Dar vor mai fi alegeri si important e ca pana atunci sa nu uitam toate aceste masuri menite a ne face viata mai complicata, mai saraca si mai neisgura. Sa nu uitam, zic.