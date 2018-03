Au scazut sumele virate la Pilonul II de pensii, desi Olguta Vasilescu a promis ca nu se va intampla asa ceva

Ziare.

com

"Din pacate, remarcam inca o minciuna sfruntata marca PSD/ALDE la adresa romanilor in ceea ce inseamna declaratiile publice si realitatea de pe teren. Contributia la pilonul II de pensii difera foarte mult intre lunile noiembrie/decembrie 2017 si ianuarie 2018. Concret, remarcam diferente notabile pe o scara procentuala intre 4 si 12%.Va dau exemple din cel putin 3 categorii de venituri - scaderi de la 666 lei venit brut contributie (Decembrie 2017) la 641 lei venit brut contributie (Ianuarie 2018) - aproximativ 4%; scaderi de la 507 lei venit brut contributie (Noiembrie 2017) la 460 lei venit brut contributie (Ianuarie 2018) - aproximativ 11%; scaderi de la 285 lei venit brut contributie (Noiembrie 2017) la 252 lei venit brut contributie (Ianuarie 2018) - aproximativ 12,6%. Iar lista poate continua", afirma deputatul Mara Calista, coordonator al Comisiei de Munca a PNL.Mara Calista precizeaza ca exista pierderi de 300 de milioane de euro si se intreaba unde sunt acesti bani."Conform legii, procentul de crestere al contributiei la Pilonul II de pensii trebuia sa fie de 6%. In realitatea parlamentarilor PSD/ALDE, a fost votata scaderea acesteia la 3,75%. In realitatea romanilor, diferentele de contributie sunt, de fapt, enorme.Aceasta plafonare se traduce in pierderi de 300 de milioane de euro. Ma intreb unde sunt acesti bani? Cine beneficiaza de pe urma lor, in loc sa fie varsati in conturile individuale ale tinerilor ce participa activ la acest pilon? Cum poti tu ca reprezentant al Statului sa impovarezi din condei viitorul generatiei active?", precizeaza deputatul.Potrivit Marei Calista, va urma o reala problema a sistemului de pensii din Romania."Parlamentarii si guvernantii PSD/ALDE nu se gandesc deloc la generatiile ce vor iesi la pensie, cu atat mai mult cu cat, aparent, singurele obiective sunt sa ia voturi din 4 in 4 ani.Reamintesc faptul ca pilonul II de pensii este unul solid, care genereaza randamente pozitive cu beneficii pentru participanti. In iunie 2017, rata nominala de rentabilitate a fondurilor de pensii administrate privat a fost de 4,91%. Valoarea totala a activelor nete inregistrata la 30 iunie 2017 de fondurile de pensii administrate privat a fost de 36,06 miliarde de lei (7,92 miliarde de euro), ritmul anual de crestere fiind de 30,76%", mai spune deputatul PNL.In luna octombrie a anulului trecut, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a dat asigurari ca nu se vor reduce contributiile la Pilonul II, desi scade procentul virat de stat de la 5,1% la 3,75%.Anul acesta sunt sapte miliarde care se livreaza Pilonului II de pensii. Anul viitor vor fi tot sapte miliarde. Avand in vedere ca va creste baza de impozitare si ca salariul pe brut creste cu 20%, era normal ca acest procent sa scada, dar in valoare nominala este aceeasi suma si anul viitor, ca anul acesta. Romania va ramane in continuare pe cei trei Piloni de pensii", a spus Vasilescu.Iata mai jos un video din sedinta de Guvern in care Olguta vasilescu anunta ca nu vor scadea contributiile:I.O.