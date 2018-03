Comisia Europeana: Reducerea contributiilor la Pilonul II afecteaza pensia de peste ani a tinerilor si investitiile in economie

Ziare.

"Impactul pozitiv al Pilonului II la nivel economic si social este proportional cu valoarea activelor pe care le gestioneaza. Implicit, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018,Astfel de schimbari este de preferat sa fie reversate in urmatorii ani, stabilitatea si predictibilitatea legislativa fiind cruciale pentru dezvoltarea sustenabila viitoare a Pilonului II in Romania", a declarat Andreea Pipernea.Aceasta afirma ca, fondurile de pensii private din Romania inregistrand o performanta de top in Europa. Totodata, acestea sunt printre cei mai importanti investitori institutionali din economia locala, detinand aproximativ 20% din actiunile liber tranzactionate la Bursa de Valori de la Bucuresti si circa 7% din datoria publica a Romaniei.APAPR mentioneaza ca, in cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei,, despre care afirma casi ca"Guvernul Romaniei a revenit partial asupra reformei din 2008 prin care a introdus un sistem de pensii multi-pilon. Aceasta reforma prevede faptul ca o parte din contributia de asigurari sociale de stat este virata unor fonduri de pensii administrate privat, bazate pe conturi individuale, de tip contributii-definite (Pilonul II de pensii). Potrivit legislatiei,Cu toate acestea, in 2016,, iar in 2017 acest nivel a fost mentinut. In noiembrie 2017,, insa acest avantaj fiscalDe asemenea, aceasta modificare va duce la. In acelasi timp,", se spune in Raportul Comisiei.Conform APAPR, analiza Comisiei Europene confirma atat concluziile altor institutii internationale prestigioase (OECD, FMI, PensionsEurope, BetterFinance si altele), cat si observatiile formulate de-a lungul timpului de catre numerosi analisti/experti locali.Potrivit acestora, fondurile de pensii private de Pilon II din Romania au fost in cei 10 ani de la lansare printre institutiile financiare cele mai performante atat din Romania, cat si din Europa, iar afectarea lor prin, in loc sa imbunatateasca situatia.In acelasi timp, pietele financiare - mai ales Bursa de la Bucuresti - vor avea de suferit de pe urma afectarii Pilonului II, care este deja printre cei mai mari si seriosi investitori institutionali de pe piata locala de capital."In acest context, APAPR reitereaza faptul ca doar", se mai spune in comunicat.