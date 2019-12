Orban: Imi doresc pentru mama mea o pensie decenta, mi-as dori sa o cresc cat de mult

Ziare.

"Imi doresc pentru mama mea sa aiba o pensie decenta si mi-as dori sa o cresc cat de mult, dar trebuie crescuta atat cat se poate. Are o pensie dupa o viata de munca, care nu e la nivelul la care s-ar fi asteptat. Dar, sigur, suntem doi frati care o ajutam.Problema e sa nu se mai creeze iluzii. Aceste iluzii care se creeaza pana la urma provoaca niste socuri psihologice, pana la urma, duc la pierderea increderii oamenilor, pentru ca li se creeaza asteptari pentru care nu exista fundament in realitate.Eu nu pot sa uit niciodata cum iesea domnul acela la tabla, ziceai ca e Mos Craciun, curgea lapte si miere pentru toti, avea de toate pentru toti. Pentru oamenii de afaceri, zero impozit pentru cei cu venituri sub 2.000. Unde sunt? Ca sunt impozitate in continuare si nu poate nimeni sa nu le impoziteze pentru ca nu e corect", a declarat Orban, duminica seara, la Romania TV.El a precizat ca promisiunile liderilor PSD privind cresterea pensiilor au fost facute pentru castigarea alegerilor."De ce s-au apucat ei sa scoata din burta, 'marim de la 1 iulie 2019 cu nu stiu cat', dupa aia, 'marim de la 1 septembrie cu nu stiu cat'? De ce au hotarat sa creasca de la 1 septembrie 2020 cu 40%, care este un procent urias?Daca orice om politic, in orice tara civilizata din lumea asta, s-ar duce si ar spune ca creste pensia cu 40%, lumea ar rade de el, nu l-ar crede nimeni, pentru ca ei au educatie economica, ei stiu foarte bine ca nu poti sa suporti.Deci ei au pus aceasta crestere ca sa castige alegerile, sa fim foarte limpezi. Daca se mareste de la 1 septembrie, se plateste in octombrie, adica inainte de vot. Asta a fost calcul politic electoral cinic", a mai spus premierul.