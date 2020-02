Din februarie, angajatorii pot acorda un nou beneficiu salariatilor. Ce este pensia ocupationala si cine poate beneficia de ea

Ce este pensia ocupationala si cine poate beneficia

Noi acte normative despre pensia ocupationala, in dezbatere publica

fondul de pensii ocupationale se constituie pe baza de contract de societate, potrivit dispozitiilor Codului civil;

initiativa constituirii unui fond apartine exclusiv unui administrator autorizat, in conformitate cu decizia adoptata de catre structura de conducere a acestuia, potrivit competentelor stabilite prin actul constitutiv;

contractul de societate este intocmit in forma scrisa de catre administrator si are continutul minim prevazut in norma;

modificarea contractului de societate se poate face la propunerea administratorului, cu acordul angajatorului/angajatorilor;

in vederea autorizarii fondului de pensii ocupationale, la momentul depunerii cererii de autorizare, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de Lege si de norma.

nivelul capitalului social minim necesar pentru desfasurarea activitatii de administrare a fondurilor de pensii ocupationale trebuie sa fie echivalentul in lei al sumei de 1,5 milioane euro , calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei, la data constituirii;

, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei, la data constituirii; pe toata durata de functionare, valoarea capitalului social al administratorului trebuie sa se mentina la nivelul existent la momentul autorizarii, cu posibilitatea reintregirii acestuia in termen de maximum 6 luni de la data in care a inregistrat o valoare mai mica decat cea prevazuta de Lege.

Legea, promulgata de presedintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial la inceputul acestui an, stabileste cadrul legal pentru infiintarea schemelor si fondurilor acestor pensii suplimentare."Se creeaza premisele pentru asigurarea unei surse suplimentare de venit din pensii si se doreste stimularea si cultivarea spiritului de economisire pentru batranete al fiecarui cetatean", se arata in expunerea de motive.In fapt, actul normativ transpune in legislatia nationala o directiva europeana - este o pensie suplimentara, care se adauga pensiei de la stat si celei private;- este facultativa, schema fiind stabilita de fiecare angajator care vrea si are capacitatea financiara sa ofere astfel de beneficii salariatilor;- un astfel de fond de pensii se poate organiza doar la initiativa unui administrator autorizat;- la un astfel de fond pot participa angajatii unei singure firme sau ai mai multora;- contributiile la fondul de pensii ocupationale au doua componente: cea a angajatorului si cea a salariatului;- angajatorul care decide sa se implice intr-o astfel de schema este obligat sa ofere beneficiul tuturor salariatilor sai;- angajatorul poate stabili insa contributii diferite pentru angajati, in functie de diferite criterii (vechime, cuantumul salariului etc.);- daca angajatorul e obligat sa vireze contributiile, angajatul poate sa opteze sa nu contribuie la fondul de pensii ocupationale;- angajatorul poate retine bani pentru contributiile salariatilor la un astfel de fond de pensii doar cu acordul scris al acestora;- evidenta banilor varsati la un fond de pensii ocupationale se face pe conturi individuale, ceea ce permite transferul oricarui participant la un alt fond de pensii ocupationale sau facultative, fara a i se impune penalitati.Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pus de curand in dezbatere publica patru proiecte de acte normative care au legatura cu pensiile ocupationale.Ca sa intre in vigoare, acestea trebuie sa fie semnate de presedintele ASF si publicate in Monitorul Oficial.Cele patru proiecte de acte normative stabilesc modul in care se face autorizarea fondului de pensii ocupationale si a administratorilor de fonduri de pensii ocupationale, precum si detalii despre prospectul fondului de pensii ocupationale, respectiv despre capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupationale.Potrivit propunerii legislative, pot administra fonduri de pensii ocupationale societatile de pensii constituite in baza Legii nr. 1/2020,care sunt autorizate sa administreze fonduri de pensii facultative si/sau fonduri de pensii administrate privat, autorizate in conditiile Legii nr. 1/2020 de catre A.S.F., pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupationale, precum si, autorizate in conditiile Legii nr. 1/2020 de catre A.S.F., pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupationale.