Opriti atacul asupra pensiilor: Motive puternice pentru ca guvernul sa nu se mai atinga de Pilonul II

1. Randamentul la pilonul de stat, un non-sens

2. De ce sa "ingropam" un sistem gandit sa creasca veniturile la pensionare?

3. Vom lasa salariatii fara forme de economisire la batranete

4. Sistemul de pensii privat este complementar, nu concurent celui de stat

5. Argumentul cifrelor

Claudiu Vrinceanu este economist, iar in prezent dezvolta mai multe proiecte de consultanta si de antreprenoriat. El a fost secretar de stat in Ministerul Economiei in perioada decembrie 2015-ianuarie 2017, cand a fost implicat, printre altele, in realizarea Strategiei "Romania Competitiva". Acum isi propune sa creasca ecosistemul antreprenorial din Romania mai ales pe zona educare si de internationalizare a capitalului autohton.

Ziare.

com

Tema caracterului optional este insa una falsa. Iar atacul consecvent la adresa pensiilor generatiei tinere, dupa ce participantii la fondurile de pensii private obligatorii au simtit ca le-a scazut contributia virata de stat in contul personal de pensie, este periculos si trebuie oprit cu argumente economice sanatoase.Un salariat platit cu salariul mediu brut in Romania, de aproximativ 3.300 de lei, vireaza lunar circa 700 de lei (adica 21,25%) pentru sustinerea Pilonului I.Pentru el nu se acumuleaza nimic, toti banii sunt pentru plata pensiilor de acum, asadar orice notiune de tipul "suma acumulata" sau "randament", cum lasa sa se inteleaga inclusiv ministrul Finantelor, domnul Teodorovici, reprezinta un non-sens la pilonul de stat.Iar 124 de de lei, respectiv 3,75% din brut, sunt directionati spre Pilonul II obligatoriu. Asadar, noi, ca salariati, deja cotizam de aproape sase ori mai mult la stat, decat la privat. Ne-am lamurit ca a scazut contributia pentru pensia noastra privata, dar acum Guvernul muta razboiul cu Pilonul II mai departe.Caracterul optional, asa cum este el introdus in discursul public, nu are cum sa functioneze in dublu sens. Nu ne putem inchipui ca vom fi lasati sa alegem virarea completa la Pilonul II, pentru ca in acel moment pensiile aflate acum in plata ar colapsa. Asadar, pentru ce ne-ar indica Guvernul sa optam? Pentru a vira totul la stat si a nu acumula nimic pentru momentul pensionarii noastre?Pilonul II a fost creat inca de la inceput drept o completare a venitului la pensionare. Incepand cu anul 2030, sistemul public va putea oferi o pensie din ce in ce mai mica, odata cu cresterea numarului de pensionari fata de salariati.Proiectiile demografice arata ca in 15-20 ani, un salariat ar trebui sa sustina aproape 2 pensionari, o matematica imposibila pentru pilonul de stat. De aceea, Pilonul II trebuie sa fie cel care completeaza veniturile la pensionare pentru cei care acum au pana in 45 de ani.Asadar, o interventie asupra Pilonului II este o iresponsabilitate din partea oricarui guvern fata de salariatii romani.Daca nu ar functiona Pilonul II, peste 80% din salariati nu ar avea nicio forma de economisire la varsta pensionarii.La ora actuala, Pilonul III de pensii, care cel este optional, numara circa 400.000 de contribuabili, asadar sub 10% din numarul salariatilor din Romania.Rezulta ca 90% dintre salariati acumuleaza bani doar in Pilonul II. A transfera contributiile chiar si sub masca unei optiuni, spre pilonul de stat, unde salariatul de astazi nu acumuleaza nimic, inseamna a priva 90% din salariatii romani de sansa unor active financiare decente la batranete. Vorbim de bani care sa le completeze veniturile pe care statul va putea din ce in ce mai putin sa le ofere viitorilor pensionari.Nu doar ca guvernul creeaza un razboi intre angajatori si angajati pe tema pensiilor private (vezi afirmatia premierului Dancila, conform careia reducerea contributiilor la Pilonul II de pensii este o cauza a transferului contributiilor de la angajator la angajat, pentru ca "se pare ca nu au crescut salariile peste tot"), dar Executivul transmite ideea ca Pilonul I de stat este concurent sistemului de pensii private, cand, in realitate, cele doua sunt complementare.Sistemul privat de pensii este despre viziune si rabdare si are cateva avantaje fata de cel public: banii participantilor sunt investiti pe termen lung, in loc sa fie alocati discretionar imediat.Iar cifrele sunt favorabile contribuabililor: in Romania sunt 7 milioane de participanti la fondurile de pensii private Pilon II, iar suma acumulata in conturile lor este de 38 de miliarde de lei, din care castigul total din investitii a fost de peste 7 miliarde de lei.Astfel, peste un milion de participanti au mai mult de 10.000 de lei in cont, iar valoarea medie a unui cont este de 5.500 de lei.