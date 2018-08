A fost publicat proiectul noii legi a pensiilor. Toate pensiile vor fi recalculate. Vezi principalele modificari

Promisiunea Ministerului Muncii: Nicio pensie in plata nu va scadea

Din 2021 valoarea punctului de pensie va fi de 1.875 lei

Bani in plus pentru masterat si doctorat

Mamele cu cel putin 3 copii se pot pensiona cu 6 ani mai devreme

Vor fi tot 4 categorii de pensii, unele au suferit modificari de structura

pensiei pentru limita de varsta

Pensia anticipata (cu penalizare)

cazul pensiei de invaliditate

Pensia de urmas

Cum se calculeaza pensia minima

Se introduce optiunea pentru indemnizatie sociala minima

Se vor lua in considerare toate drepturile pentru care s-au platit contributii

"Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site, respectiv 09.08.2018 - 18.08.2018", transmite Ministerul Muncii intr-un comunicat Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca va prezenta noua Lege a pensiilor vineri, la ora 12:00, intr-o conferinta de presa. Insa liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a luat-o inainte si a prezentat el actul normativ joi seara, in cadrul unei emisiuni tv.Ministerul Muncii afirma ca in proiectul de lege se precizeaza ca"In cazul in care, in urma recalcularii, va rezulta o suma mai mica decat cea aflata deja in plata, atunci se va mentine suma in plata. Nu se modifica varsta standard de pensionare, nici stagiul minim si nici stagiul complet de cotizare", se arata in comunicat.Potrivit proiectului, Ministerul Muncii vrea ca incepand cu 1 septembrie 2021 valoarea punctului de pensie sa fie de 1.875 lei."Valorile punctului de pensie sunt urmatoarele:a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;c) la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei", se arata in proiectul noii Legi a pensiilor.Actul normativ mai precizeaza ca "la data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinta se stabileste in cuantum fix si este de 75 lei".Incepand din anul 2022, pensiile vor mai creste insa doar daca cresc si preturile. Astfel, se arata in proiect, incepand cu anul 2022, valoarea punctului de referinta se majoreaza anual cu rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 septembrie a fiecarui an in care se face majorarea si comunicat de Institutul National de Statistica."In situatia in care indicatorul prevazut la alin. (4) are valoare negativa, se pastreaza ultima valoare a punctului de referinta", se mai arata in document.De asemenea, potrivit proiectului, bani in plus la pensie se vor primi si pentru doctoratele sau masteratele facute. Astfel, proiectul prevede introducerea masterului si a doctoratului ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, care se adauga facultatii, stagiului militar, pensiei de invaliditate, concediului medical, celui pentru cresterea copilului, somajului indemnizat, deportarii, prizonieratului si detentiei politice, prevazute de legislatia in vigoare.Conditia pentru asimilarea perioadei necontributive este ca stagiul minim de cotizare sa fie de 15 ani. Pentru fiecare an de perioada asimilata se acorda cate 0,25 puncte.O alta noutate din proiectul noii Legi a pensiilor este aceea ca femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani si au nascut 3 copii pe care i-au crescut pana la varsta de 16 ani beneficiaza de reducerea varstei de pensionare cu 6 ani.Incepand cu al 4-lea copil se adauga cate 1 an in plus, pentru fiecare copil."Se mentin celelalte prevederi din actuala legislatie cu privire la pensia pentru limita de varsta, precum grupele, conditiile speciale si deosebite, handicapul s.a", transmite Ministerul Muncii.Proiectul prevede tot 4 categorii de pensii: de limita de varsta, anticipata, de invaliditate si cea de urmas.Ministerul Muncii precizeaza ca sunt aceleasi patru categorii ca si in vechea lege, dar unele au suferit modificari de structura.In cazultrebuie indeplinite cumulativ conditiile de vechime minima si varsta standard de pensionare.Ca si exceptie,Adica persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv din perioade asimilate, se pot pensiona cu 5 ani inainte de indeplinirea varstei de pensionare. In acelasi timp, in acest caz se poate cumula pensia cu salariul si se valorifica perioadele necontributive asimilate.este actuala pensie anticipata partiala si se mentin prevederile legale in vigoare.Inse redefinesc gradele de invaliditate, pentru a se da posibilitatea desfasurarii unor activitati profesionale independente, in paralel. Astfel, gradul I e caracterizat de deficienta functionala grava si capacitate de munca diminuata, gradul II e caracterizat de deficienta functionala accentuata si capacitate de munca diminuata, iar gradul III e caracterizat de deficienta functionala medie si capacitate de munca diminuata.se mentine si, in plus de actualele prevederi, apare o noua prestatie, si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, care va primi 25% din pensia sotului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie.Potrivit proiectului noii Legi a pensiilor, pensia minima se calculeaza raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv."Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe tara, iar pentru fiecare an de vechime in plus se adauga cate 1% din salariul minim brut pe tara.Persoanele cu vechime intre 10 ani si 15 ani, aflate la pensie la data intrarii in vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe tara, iar pentru fiecare an de vechime in plus se adauga cate 1% din salariul minim brut pe tara. In cazul in care din calculul pensiei rezulta o suma mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta", informeaza Ministerul Muncii.Potrivit acestuia, formula a fost introdusa pentru a remedia o inechitate prevazuta de legislatia in vigoare, din cauza careia nu se facea nicio diferentiere in functie de anii lucrati intre beneficiarii de pensie minima."Adica, in practica se ajunge in situatia in care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, sa primeasca la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie", se arata in document.O alta noutate adusa de proiectul de lege este introducerea optiunii pentru indemnizatia sociala minima.Astfel, pensionarii aflati deja in plata, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta intre pensie si indemnizatia sociala minima, cu 3 luni inainte de aplicarea efectiva a legii. Optiunea se va face prin posta, cu formular pretimbrat primit de la Casa Nationala de Pensii Publice, pentru a evita cozi interminabile la ghisee.Pensionarii in plata care au realizat stagiul de cotizare mai mic de 15 ani beneficiaza de recalculare pe noua formula, iar daca suma rezultata este sub indemnizatia sociala minima, ei pot opta pentru aceasta din urma. Pensionarii care nu opteaza in termenul de 3 luni amintit raman in plata cu suma rezultata din calculul pe baza contributivitatii.Sunt exceptati pensionarii care beneficiaza de pensie de limita de varsta si au realizat stagiul minim cuprins intre 10 si 15 ani, conform legislatiei in vigoare, la data stabilirii dreptului la pensie. Aceasta exceptie este valabila pentru persoanele deja pensionate la data intrarii efective in vigoare a legii.In proiectul de lege se prevede ca, pentru a putea deveni pensionar, este necesara o vechime de minimum 15 ani. Persoanele care vor avea o vechime mai mica de la data intrarii in vigoare a legii vor primi o indemnizatie sociala si vor face obiectul unei alte legi.Proiectul mai prevede ca se valorifica toate drepturile de natura salariala pentru care s-au platit contributii:"Se va acorda un procent de 10% din oficiu, care va putea fi majorat daca pensionarul va aduce acte doveditoare din care sa rezulte un procent mai mare. Daca dupa recalcularea conform adeverintelor aduse rezulta o pensie mai mica, atunci se pastreaza pensia calculata cu majorarea de 10% acordata initial", se arata in actul normativ.Ministerul Muncii afirma ca aceasta modificare a fost operata deoarece pentru astfel de venituri s-au platit contributii si, cu toate acestea, ele nu sunt luate in calcul, in prezent, la stabilirea pensiei.si, de asemenea, se creeaza baza legala pentru recunoasterea altor locuri de munca in conditii speciale.