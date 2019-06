Cum vor creste pensiile ca Fat-Frumos, gratie legii adoptate azi de Parlament

Alte prevederi legate de varsta, sex si invaliditate

Impactul bugetar urias

Legea prevede o crestere a punctului de pensie care va intra in vigoare treptat, incepand cu 1 septembrie 2019 si incheind cu 1 septembrie 2021.Astfel, valorile punctului de pensie sunt urmatoarele:a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;c) la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.In momentul de fata, punctul de pensie are valoarea de 1.100 de lei, ceea ce inseamna o crestere cu 70% a tuturor pensiilor pana in 2021, bazata doar pe majorarea punctului de pensie.La data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinta este de 75 lei. Incepand cu anul 2022, valoarea punctului de referinta se majoreaza anual cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat.Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Stagiul complet de cotizare, care cuprinde si perioadele asimilate, este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.Potrivit prevederilor proiectului, femeile care au realizat stagiul minim de cotizare si care au nascut 3 copii si i-au crescut pana la varsta de 16 ani beneficiaza, la cerere, de reducerea cu 6 ani a varstei de pensionare. La reducerea prevazuta se adauga cate un an in plus incepand cu al patrulea copil.Reducerea varstei de pensionare se aplica si in cazul in care numarul de copii cuprinde si copii adoptati si crescuti pe o perioada de cel putin 13 ani.Totodata, pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor.Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in conformitate cu legislatia in vigoare, aferent lunii pentru care se face plata. In cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate care beneficiaza de pensie de invaliditate in mai multe sisteme de asigurari sociale, indemnizatia pentru insotitor se acorda numai de catre ultimul sistem in care acestia au fost asigurati, potrivit documentului.Potrivit expunerii de motive a documentului, proiectul va avea un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei in acest an, apoi de 24,8 miliarde de lei in 2020, de 58,1 miliarde de lei in 2021, iar in 2022, ar urma sa aiba un impact de 81,1 miliarde de lei.In cadrul dezbaterilor in plen, parlamentarii din Opozitie nu au fost de acord cu modul de reexaminare a legii sistemului public de pensii. Deputatul USR Cristian Seidler i-a acuzat pe deputatii coalitiei de guvernare ca "stoarcerea de voturi de la pensionari".Deputatul PNL Valeria Schelean a reclamat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, ca legea pensiilor nu a fost pusa in acord, in comisii, cu decizia Curtii Constitutionale.Deputatul PMP Marius Pascan a sustinut ca partidul sau este de acord cu cresterea salariilor, pensiilor, "dar sa se faca in mod realist". "Noi sustinem acest proiect de lege", a spus acesta.