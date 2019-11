Ziare.

"Solutii pentru a acoperi aceasta cheltuiala exista in acest moment la nivelul proiectului de buget pentru anul viitor, vor fi prezentate public. Sigur ca impactul va fi o crestere suplimentara a deficitului pentru anul viitor, probabil undeva cu un 1% din PIB. Vom aplica masuri severe de reducere in alta zona de cheltuieli bugetare, pentru a face spatiu si loc pentru aceasta presiune", a declarat Ionel Danca la RFI Romania Totodata, el a precizat ca guvernul este constient de presiunile pe care le va pune asupra bugetului legea pensiilor, care prevede o majorare de 40% a pensiilor in septembrie 2020."Suntem constienti de aceasta presiune. In acelasi timp, vorbim despre o lege adoptata in Parlament, iar viziunea Guvernului Orban este ca aceasta lege trebuie respectata, pentru ca ne-am angajat in fata cetatenilor ca vom respecta toate drepturile salariale si drepturile la pensie legale in vigoare si garantam plata acestora", a subliniat Danca.Seful Cancelariei premierului a explicat ca pentru a sustine Legea pensiilor se vor taia bani din zona de cheltuieli cu bunuri si servicii si in zona de cheltuieli cu functionarea administratiei publice."Noi ne-am asumat un program amplu de restructurare si eficientizare a administratiei publice. Un prim pas a fost facut prin reducerea numarului de ministere de la 26 la 16 ministere, iar etapa urmatoare este cea legata de reorganizarea acestor ministere, prin comasarea mai multor agentii si institutii subordonate, astfel incat sa avem un aparat administrativ mult mai suplu si eficient, care sa raspunda nevoilor reale ale cetatenilor. Exista spatiu in aceasta zona de reducere a cheltuielilor", a mai afirmat Danca.Citeste mai multe despre Danca: Vom lua masuri severe de reducere a unor cheltuieli, pentru a aplica legea pensiilor pe RFI Romania