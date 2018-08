Fantasma pensiilor dublate de PSD: Cateva calcule arata o gaura de 50 de miliarde de lei adusa de noua lege

Pe ce se bazeaza guvernantii cand spun ca vor avea bani pentru cresterea pensiilor

Doar o inflatie de 26% ar putea face posibila cresterea pensiilor

Guvernul isi asuma un deficit la bugetul de pensii in 2022 de 50 de miliarde de lei

Noua Lege a pensiilor, strategie de campanie electorala?

Pana la acea data, romanii vor fi chemati la urne de trei ori: in mai 2019 la alegerile europarlamentare, in noiembrie 2019 la prezidentiale si in toamna anului 2020 la parlamentare.Revenind la proiectul de lege pus joi seara in dezbatere publica, daca va intra in vigoare in forma actuala, cheltuielile cu pensiile vor creste cu 130% in 2022, la 140 miliarde de lei, dupa cum a anuntat Ministerul Muncii.Intrebarea este de unde vor aparea acesti bani, in conditiile in care in acest moment cheltuielile cu pensiile sunt mult mai mici si chiar si asa guvernantii nu le pot achita din fondul de pensii, fiind nevoiti sa apeleze la bugetul de stat pentru a face rost de bani.Ministerul Muncii se bazeaza pe ultimele estimari ale Comisiei Nationale de Prognoza, institutie subordonata Guvernului, potrivit carora in 2022 salariul mediu brut va fi de 5.737 de lei, iar numarul salariatilor va creste cu 800 de mii. Astfel, spun guvernantii, vor creste si contributiile la sistemul de pensiiInsa, facand un calcul, rezulta ca in 2022 contributiile romanilor la sistemul de pensii vor fi de 100 de miliarde de lei. Asadar, mult mai putin decat este nevoie pentru plata lor. Si, la aceasta suma, se mai adauga alte 10 miliarde de lei, bani pentru pensiile sociale. In total, un deficit la bugetul de pensii de 50 de miliarde de lei, exact cat intregul buget dal sistemului de pensii din 2015.Am incercat sa aflam daca promisiunile guvernantilor ca vor creste pensiile sunt realiste, daca si cum pot face rost de acesti bani. Am stat astfel de vorba cu fostul ministru al Muncii din Guvernul Ciolos, care ne-a explicat ca argumentele Ministerului Muncii sunt ridicole."Ministerul Muncii a anuntat ca in 2022 va avea nevoie de 140 de miliarde, din care 100 de miliarde vor veni din contributii. Astazi se colecteaza undeva la 60 de miliarde de lei si se pune intrebarea cum ajungem noi de la 60 la 100. Sa vedem cum stau lucrurile in prezent.Se ia prognoza oficiala a Comisiei Nationale de Prognoza, ultima prognoza, prognoza pe termen mediu. Si acolo gasim salariul mediu brut lunar: 4.527 de lei. Il inmultim cu numarul de salariati, care este 5,1 milioane, apoi il inmultim cu 12 luni si rezulta 277 de miliarde de lei. Inmultim aceasta suma cu 25%, contributia la pensii, si rezulta 69,2 miliarde de lei contributii. Si noi azi colectam aproximativ 60. Deci 9 nu ii colectam, asta este. Deci asta este situatia in momentul de fata", a declarat Dragos Pislaru.Fostul ministru al Muncii ne-a explicat ca guvernantii au ajuns la concluzia ca vor putea acoperi in 2022 aceasta crestere a pensiilor prin faptul ca ultima estimare a Comisiei Nationale de Prognoza arata ca peste 4 ani salariul mediu brut va fi de 5.737 lei, iar numarul salariatilor va creste cu 800 de mii."Ma uit in prognoza CNP care zice asa: in anul 2022 voi avea un salariu mediu brut de 5.737 de lei, o crestere cu 26% fata de salariul mediu brut de acum. Dar nu doar atat. Voi avea 5,9 milioane de salariati, deci cu 800 de mii de salariati mai mult. Daca inmultim 5,9 cu 12 apoi cu 25% rezulta 101,5 miliarde de lei. Deci", a subliniat fostul ministru al Muncii.Dragos Pislaru a precizat, insa, ca este ridicol ca guvernantii sa spuna ca pot sustine aceste majorari de pensii bazandu-se pe cresterea salariului mediu brut si a numarului de salariati."Ambele situatii sunt ridicole din perspectiva unei prognoze economice realiste. Din acest total de salariati, de 5,9 milioane, in sectorul public sunt 1,2 sau 1,3 milioane. Deci practic tu. Daca va duceti catre sectorul privat si le spuneti ca eu o sa va cresc cheltuielile de personal cu 26% in perioada urmatoare, consecinta este asa: fie o parte dintre ei o sa intre in sectorul informal, adica vor face orice post care sa plateasca taxe mai putine, fie ca se inchid companiile., in conditiile in care tu ai deja acum cam intre 1 si 2 milioane de salariati la salariul minim", a afirmat Dragos Pislaru.Asadar, considera fostul ministru al Muncii, guvernantii se bazeaza pe o prognoza nerealista si ridicola."Deci practic ideea este ca ei pleaca pe o prognoza complet nerealista, ridicola, din perspectiva modelarii economice. Pentru ca merg pe ideea ca, daca tu vei creste aceste costuri, companiile vor ramane in continuare in piata si, daca la asumptia lor pentru a avea 800 de mii de noi locuri de munca mergi pe ideea ca vei dezvolta activitatea economica, se pune problema cine va investi.Si, daca ei mergeau cumva pe modelul in sensul ca statul va investi si ca urmare a investitiei statului va creste si sectorul privat, se pune problema de unde mai investeste statul, pentru ca nu mai are bani, pentru ca ii da pe toti pe pensii si salarii. Daca merge pe ideea ca privatul va investi, se pune problema de ce ar investi privatul in conditiile in care nu are pic de predictibilitate fiscala si sentimentul de business in Romania este in declin.", subliniaza Dragos Pislaru.Fostul ministru al Muncii ne-a mai declarat ca doar o inflatie de doua cifre ar putea face posibila cresterea pensiilor din 2022. Insa, daca acest lucru se va intampla, economia Romaniei va fi data complet peste cap.Deci daca tu bagi inflatie de 26%, ai rezolvat problema. Bineinteles ca vei da complet peste cap toata economia.Dar ideea este ca exista aceasta mare pacaleala care ar putea sa fie, si anume ca totul sa se rezume la a schimba guvernatorul anul viitor, ca i se termina anul viitor mandatul, si bagi acolo o inflatie. Pe inflatie cifrele acestea prezentate sunt nominale, ei nu au prezentat cifrele reale, au prezentat cifre in sume nominale.Este o bataie de joc", a acuzat Dragos Pislaru.Daca, totusi, mergem pe varianta calculelor facute de guvernanti, salariu mediu brut de 5.737 lei in 2022 si o crestere cu 800 de mii a numarului de salariati, bugetul de pensii tot va avea un deficit de 50 de miliarde de lei.Asta pentru ca, ne-a explicat fostul ministru al Muncii Dragos Pislaru, banii colectati din contributiile la sistemul de pensii vor fi de 100 de miliarde de lei, iar cheltuielile cu pensiile vor fi de 140 de miliarde de lei. Astfel ca rezulta un deficit de 40 de miliarde de lei. Si la acesta suma se adauga alte 10 miliarde de lei, bani pentru pensiile sociale."Intreaga prognoza pleaca pe ideea asumata ca vei avea 40 de miliarde deficit in 2022. Contributiile conform ce au spus ei sunt la 100 de miliarde, iar costul este de 140 de miliarde. Deci din bugetul de stat va trebui sa cotizezi catre bugetul de pensii cu 40 de miliarde. Dar iata ca lucrurile nu se opresc aici.Pentru ca tu mai scoti din sistemul de pensii 10 miliarde pe care o sa ii pui separat pentru cei pe care o sa ii bagi in zona de asistenta sociala. Adica zona aceea de pensii sociale care ei nu intra in acestia 140 de miliarde. Sunt 10 miliarde care sunt peste cei 140 de miliarde.", a declarat Dragos Pislaru.Si pentru a ne face o idee cat inseamna acest deficit de 50 de miliarde de lei, fostul ministru al Muncii ne-a explicat ca aceasta a fost valoarea intregului buget de pensii in anul 2015.Deci ca sa intelegem catastrofa pe care ei o vor crea. Ca sa poti sa platesti acest deficit, trebuie sa il acoperi din alte parti, or, salariile sunt in crestere pentru ca au facut promisiuni tot pana in anul 2022, si atunci de unde acoperi? Prin ce minune poti sa acoperi acest deficit? Ei au facut din pix aceasta lege si este un act de inconstienta si de neprofesionalism in economie", a mai spus Dragos Pislaru.Noile promisiuni ale guvernantilor potrivit carora vor dubla pensiile ar putea fi interpretate si drept o strategie pentru a-si asigura voturi la viitoarele alegeri, considera Dragos Pislaru."Faptul ca ei acum spun ca fac calcule doi ani, pentru ca sunt alegeri si daca ii votam pe ei ne vor creste pensiile asa cum au promis, asta este o magarie fara margini. Daca voiau sa creasca ceva, cresteau mai repede, nu aveau nevoie de doi ani de recalculari.Lucrurile sunt facute special ca sa amane majorarile pana primesc ei inca un vot", afirma fostul ministru al Muncii.Insa, in cazul in care vor fi votati din nou, spune Dragos Pislaru, nu isi vor onora promisiunile si nu vor majora pensiile: vor poza in victime si vor da vina pe Bruxelles.Bruxelles-ul va spune ca aceasta crestere este nesustenabila si ei vor poza in victima. Vor spune ca", a conchis fostul ministru al Muncii, Dragos Pislaru.