"Gradina Maicii Domnului " in faliment. Olguta castiga repriza de catfight cu aritmetica

Sursa: proiectul de lege privind sistemul public de pensii

(Sursa pentru toate citarile din prognoza de primavara 2019: AICI)

Si acum, sa tragem aer in piept si sa concluzionam:

Romania va fi nevoita sa se imprumute, in anii care vin, cu 3,4% din PIB in plus pe an doar pentru a plati pensiile. Stiti ce inseamna asta? Argentina, Grecia, vom avea soarta lor.

aceste dobanzi se datoreaza, in exclusivitate, celor doua deficite inspaimantatoare ale Romaniei

Pai daca noi vom lua credite de inca 3,4% din PIB pentru a plati pensiile (nu pentru autostrazi sau cai ferate), vom avea un deficit bugetar/de cont curent dublu fata de astazi!

din 2018 pana in 2022, PIB-ul tarii va creste cu 34%, numarul salariatilor va creste cu 13,6 %, salariile acestora vor creste cu 41%, iar pensiile platite din acest PIB, de acesti salariati, din aceste salarii vor creste cu 230%!!!

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Ziare.

com

. Acest meci, cu Olguta chiuind victorioasa peste cadavrul rigidei Aritmetici, reprezinta triumful absolut al celor trei decenii ale perioadei Andronescu din invatamantul romanesc, ajuns singurul sistem de educatie din lume cu doctoratul obligatoriu (o figura de stil, desigur, sunt inca unii care se incapataneaza sa ramana fara doctorat in CV, probabil nu vor in politica!).Programata genetic sa devina o frizerita de succes in Craiovita Noua, Olguta si-a depasit conditia si, precum intr-unde la Bollywood, a devenit doctoreasa si ministreasa, iar armatele de Dancila ale PSD i-au incredintat pe mana viitorul Romaniei. Acum, sa recunoastem: pe langa Viorica Dancila, Olguta pare academician. Problema noastra vine din faptul ca asa cum Dancila incearca a se lua in serios si Olguta se ia in serios. Si face legi cu o inconstienta nedemna de vremurile noastre. Iar acele legi ne trimit direct in faliment.La inceputul primului Razboi Mondial, Argentina era a opta cea mai performanta economie a lumii, dupa indicatorul PIB/locuitor. In 1962, Argentina avea un PIB/locuitor mai mare decat cele din Italia, Spania, Japonia sau Austria. Astazi, Argentina se afla pe locul 72 in lume, cu un PIB/locuitor cu un sfert mai mic decat cel al Romaniei. O istorie trista, comprimata in cateva cifre. Cum s-a ajuns aici? Simplu: decizii economice urechiste, cheltuieli mult prea mari, cresteri de salarii si pensii imposibil de sustinut, imprumuturi nesabuite pentru a le plati, incapacitate de plata.La cum le arata fetele odihnite, cred ca cel mai mare cosmar al guvernantilor actuali a fost aritmetica. Nu cred ca vreunul dintre ei a depasit vreodata stadiul celor patru operatii primare. Nu cred ca vreunul dintre ei a stralucit vreodata la carte, dar cu siguranta toti au doctorate si diplome colorate. Cel mai grav este ca niciunul dintre ei nu intelege impactul colosal pe care politica prosteasca pe care o fac o are asupra unei tari de 20 de milioane de oameni.. Si totul, culmea, in numele cresterii pensiilor printr-o noua Lege a sistemului public de pensii.Conform proiectului de lege aprobat de un parlament inveselit de apropierea vacantei,Comisia Nationala de Strategie si Prognoza indica modul in care va evolua tara in urmatorii trei ani in lucrarea. Ce aflam de aici?Cu observatia ca toate aceste previziuni sunt rodul unei minti relaxate, mult prea sarace in cunostinte economice, sa le acceptam, totusi, in pofida unor prognoze mult mai realiste ale unor organisme mai credibile...Cu alte cuvinte,Ei bine, anul acesta, dintr-un total de 376 miliarde de lei cheltuieli bugetare, vom cheltui 102 miliarde de lei pentru salarii, 50 miliarde de lei pentru investitii, 46 de miliarde de lei pentru bunuri si servicii (cheltuieli curente), 70 de miliarde de lei pentru pensii si alte ajutoare, 38 miliarde de lei pentru sanatate, cam astea sunt marile capitole din bugetul general consolidat.Se vor taia salarii? Se vor taia investitiile, si asa la minime istorice? Nu isi vor mai plati ministerele energia si apa consumata? Vor renunta ministrii la limuzine si vor veni la serviciu pe jos?Tot minunata prognoza de primavara, scrisa de un colectiv de tipi cu priviri fixe, ne indica si evolutia (mai mult decat optimista) numarului de salariati,In ceea ce privesteDeci, in 2018 masa salariala totala a fost de 275,5 miliarde de lei, iar in 2022 va fi de 444 miliarde lei, adica vom avea o crestere de 60% a acestui indicator.Deci,E vreo problema ca ne imprumutam? Si altii o fac. Da, dar la alte costuri. Ia uite cam cum arata dobanzile la care se imprumuta Romania, in comparatie cu cele la care se imprumuta celelalte tari:Sa traducem: noi ne imprumutam la dobanzi duble fata de Polonia, Ungaria si Cehia si cvadruple fata de Bulgaria.Oricum, sa nu uitam ca: un deficit bugetar de 3% si unul de cont curent de peste 4% (2018) .Atunci, orice om cu mintea intreaga poate sa prevada asta, rata dobanzii pentru noi nu va mai incapea in graficul de mai sus. Si asa vom deveni noua Grecie sau noua Argentina...Am inteles ca Olguta Vasilescu nu stie aritmetica, am inteles ca Viorica Dancila nu se pricepe decat laridicole, am inteles ca Orlando Teodorovici vrea la Cotroceni si orice sacrificiu (pe care il face poporul, nu el) i se pare justificat, am inteles si ca BNR este ocupata cu impiedicarea repatrierii aurului si cu a 10.000-a realegere a lui Mugur Isarescu (, o fi avand 100 de ani? 110?), dar de ce nu am vazut si voturi contra, ci doar abtineri? Oare parlamentarilor Opozitiei le este rusine ca unii dintre ei mai stiu putina aritmetica? Sau nu da bine la popor? Mai, oameni buni din Opozitie, iesiti odata din bula voastra de politicieni si fiti, macar o data, oameni de stat! Opuneti-va cu curajRomaniei, nu va pititi dupa fusta mamei. Istoria nu va va ierta nici pe voi..