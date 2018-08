Hossu: Noua Lege a pensiilor discrimineaza femeile. Vor primi si cu 30% mai putin ca barbatii

Sindicatele nu au fost consultate

Ziare.

com

"Fara sa vedem deocamdata textul proiectului, din prezentarile de pana acum, se prezinta mai multe deficiente. Una dintre ele este discriminarea impotriva femeilor, in sensul in care, facandu-se o impartire pe numarul de ani de cotizare, in momentul respectiv femeile, care au un stagiu de cotizare mai mic decat al barbatilor, vor avea pensia mai mica.Daca adaugam si facilitatile despre care se vorbeste, aparent facilitati, adica pentru femeile cu mai mult de trei copii se reduce stagiul complet de cotizare, in loc de 30 de ani sau 33, sa fie mai mic cu pana la 6 ani, am inteles din prezentare, in momentul respectiv ele vor avea pensii foarte mici", a aratat Hossu.Acest lucru va insemna ca, din start, toate femeile vor avea pensii mai mici cu circa 15% fata de cele ale barbatilor, iar, in cazul mamelor cu peste trei copii, pensiile vor fi mai mici chiar cu 30%.Ca sa fie inlaturata aceasta discriminare, ar trebui sa apara in lege si altfel de compensatii pentru femei, a precizat Hossu."Al doilea element negativ, din prezentarile de pana acum, este faptul ca valoarea punctului de pensie va fi decuplata complet fata de problematica evolutiei economice. Adica, desi salariile vor creste destul de repede, punctul de pensie nu va creste si el", a sustinut liderul sindical.El a explicat ca, in prezent, valoarea punctului de pensie creste odata cu salariul mediu si cu inflatia, insa, dupa modificarile propuse, va depinde doar de inflatie."Aceasta decuplare are ca efect, asa cum s-a mai intamplat pana acum, o inghetare a pensiilor pe termen mediu", a subliniat Hossu.Reprezentantul "Cartel Alfa" a mai spus ca marile confederatii sindicale, care reprezinta interesele populatiei active, nu au fost consultate in niciun fel la elaborarea acestui proiect."Doamna ministru (Olguta Vasilescu, ministrul Muncii - n. red.) considera ca reprezentantii singurei forte contributive nu sunt importanti in discutie. Au discutat doar cu Asociatia Pensionarilor.Iar legea, teoretic, ar trebui sa fie si pentru viitor. Sa nu uitam ca pensia, ca factor de protectie la sfarsitul carierei profesionale, reprezinta un factor de motivare pentru munca si corectitudine in munca", a precizat Hossu.Toate acestea vor incuraja, de fapt, munca la negru si "la plic", pentru ca salariatii nu vor sti de ce pensie vor beneficia pe viitor, a conchis el.Proiectul legii pensiilor, asupra caruia au existat inclusiv miercuri discutii intre Liviu Dragnea si Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa fie pus astazi in dezbatere publica Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au discutat miercuri, la Parlament, despre forma finala a legii.Dragnea spunea ca aceasta lege ar urma sa "reaseze un sistem urias si care a tot fost complicat de-a lungul anilor", in timp ce Vasilescu anunta ca aceia care vor sa isi spuna punctul de vedere referitor la proiect vor putea sa trimita mesaje la minister.