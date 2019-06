Legea pensiilor a fost respinsa de Senat, din motive de chiul. PSD avea singur majoritatea, dar acuza Opozitia

CE avertizeaza: Noua lege a pensiilor pune in pericol sustenabilitatea finantelor publice

Urmeaza ca legea sa ajunga, in toamna, la Camera Deputatilor, for decizional.Au fost 67 de voturi "pentru", dar numarul necesar pentru trecerea legii in Senat era de 68. Proiectul nu se afla pe ordinea de zi, a fost introdus la cererea PSD-ALDE si a fost respins tocmai din cauza ca senatorii coalitiei nu s-au aflat in sala.Social-democratii au majoritate absoluta in Senat, cu 68 de alesi. Daca sunt pusi la socoteala si cei de la ALDE, legea ar fi trecut fara probleme in situatia in care toti senatorii coalitiei ar fi fost prezenti la vot.Premierul Viorica Dancila a declarat ca va discuta cu social-democratii care au absentat de la vot."Am sa discut cu ei (social democratii care au lipsit - n.red.) si am sa vad de ce au lipsit de la Senat astazi. Poate au lipsit justificat. Voi avea o analiza. Dar sa ii vedem pe cei care au votat impotriva Legii Pensiilor", a spus Dancila.Cu toate astea, ministrul Muncii, Marius Budai, i-a acuzat pe senatorii Opozitiei ca "pun bete in roate" majorarii pensiilor si a dat asigurari ca legea va trece de Camera Deputatilor."Opozitia ne pune bete-n roate majorarii pensiilor pentru parintii si bunicii nostri si, in general, majorarilor de venituri. Ce am spus noi, alianta austeritatii, dovedeste ca isi merita cuvantul. Eu ii asigur pe romani si pe pensionari ca noi, la Camera, cu siguranta vom aproba, vom dezbate aceasta lege. Este o lege buna pentru pensionarii acestei tari.Nu ii va afecta pe pensionari sub nicio forma, dar ne va afecta cu siguranta noua munca, la casele de pensii", a declarat Budai.Intrebat daca sunt bani pentru majorarile de pensii promise, ministrul Muncii a spus ca pentru acest an exista sumele necesare, iar pentru anii urmatori "vom face in asa fel incat sa fie bani"."Ce este prins pentru acest an sunt bani, vom face constructia pentru anii urmatori si vom face in asa fel incat sa fie bani", a precizat Marius Budai.In luna martie, Curtea Constitutionala a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate a PNL si USR asupra Legii pensiilor. Asa ca legea s-a intors in Parlament pentru a fi pusa in acord cu Constitutia.Opozitia a precizat ca legea este supusa "unui dublu standard" privind persoanele care urmeaza sa beneficieze de pensie de invaliditate.Comisia Europeana a atras atentia recent ca noua lege a pensiilor pune in pericol sustenabilitatea finantelor publice. Punctul de pensie, adica principalul parametru utilizat pentru indexarea pensiilor, ar urma sa fie majorat cu 15% in septembrie 2019 si cu 40% in septembrie 2020.Legea pensiilor ar urma sa modifice o serie de parametri utilizati pentru calcularea pensiilor. In special, se preconizeaza ca valoarea punctului de pensie va creste, deoarece factorul de indexare utilizat la calcularea pensiilor existente nu ar mai urma cresterea preturilor, ci ar fi raportat permanent la cresterile salariilor si ale preturilor.In plus, perioada de cotizare utilizata la calcularea unei pensii va fi scurtata, ceea ce va duce la cresterea cheltuielilor cu pensiile noi.Anumite probleme structurale care afecteaza adecvarea pensiilor raman nesolutionate.Varsta medie efectiva de pensionare este apropiata de media UE, dar nu este aceeasi pentru femei si barbati. Acest lucru, cuplat cu o perioada de contributie mai scurta in cazul femeilor, duce la un decalaj de pensii considerabil intre barbati si femei.