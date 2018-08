Legea pensiilor intra astazi in dezbatere publica

Ziare.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au discutat miercuri, la Parlament, despre forma finala a legii pensiilor, care ar urma sa fie prezentata joi.Dragnea spunea ca aceasta lege ar urma sa "reaseze un sistem urias si care a tot fost complicat de-a lungul anilor", in timp ce Vasilescu anunta ca aceia care vor sa isi spuna punctul de vedere referitor la proiect vor putea sa trimita mesaje la minister.Potrivit unor surse politice, in ultima perioada, Liviu Dragnea si Olguta Vasilescu s-au intalnit zilnic pentru a discuta o forma finala a noii legi a pensiilor, iar miercuri au discutat forma finala a proiectului, care astazi ar urma sa fie facuta publica.Liviu Dragnea si Olguta Vasilescu au anuntat ca proiectul de lege va fi prezentat joi, urmand sa fie pus in dezbatere publica pana in 8 septembrie, iar apoi va intra in procedura parlamentara. Ministrul Muncii spunea ca toata lumea poate sa-si spuna punctul de vedere pe lege, poate trimite mesaje la minister cu ce i se pare in neregula sau sa ceara anumite modificari.Lia Olguta Vasilescu a dat asigurari, marti seara, la TVR, ca nicio pensie nu va scadea , iar varsta de pensionare nu se va modifica.Proiectul prevede ca pensionarii care nu pot aduce acte pentru sporurile primite din 1975 pana in 2001 vor primi din oficiu un procent de marire de 10%. Totodata, cei care vor sa isi cumpere vechimea vor putea plati si pentru o vechime mai mica de 5 ani."Dupa ce am decis asupra formulei de calcul, cea care o sa elimine toate inechitatile care erau in legea pensiilor, automat a trebuit sa facem simulari pe foarte multe dosare. Am facut pe toate dosarele pe care le aveam la Casa Nationala de Pensii, pierdute sau castigate in instanta", a explicat ministrul Muncii.Initial, au existat trei formule de calcul, iar in urma simularilor a fost aleasa una."Pensia va fi egala cu numarul de puncte X VPR, VPR-ul este valoarea punctului de pensie, valoarea punctului de referinta, impartit la 25, 25 care este un parametru determinat de vechimea medie din ultimele 4 legi ale pensiilor. Ei bine, VPR-ul va fi 1.875 la nivelul anului 2021, cat va insemna punctul de pensie atunci, impartit la 25, deci da cifra de 75, care va fi 75 de lei. Apoi, numarul de puncte inseamna suma punctajelor anuale. Deci se inmultesc acestea - nr. de puncte si cu valoarea punctului de referinta. Si am luat si un exemplu, ca sa fie si mai usor de priceput pentru toata lumea - 40 de puncte, sa zicem, ori 75, care este VPR-ul, exista o pensie de 3.000 de lei. Din toate calculele pe care le-am facut pana acum, pensiile se dubleaza in cei 4 ani", a spus ministrul Muncii.Potrivit acesteia, in anul 2019, la o data care urmeaza sa fie comunicata de Finante, se va ajunge la un punct de pensie de 1.265 de lei. Cresterea se va face intr-o singura etapa, cel mai probabil in luna iulie, cum s-a procedat pana acum. In 2020, se va ajunge la 1.775 de lei, in conditiile in care s-a pornit de la un punct de pensie de la 871 de lei, cat a fost in 2016. A ajuns la 917 in luna ianuarie, apoi din iulie, anul trecut, a ajuns la 1.000 de lei si din iulie anul acesta la 1.100 de lei.La randul sau, Liviu Dragnea spunea ca noua lege a pensiilor va indrepta "o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani buni", va "reaseaza un sistem urias" care a fost complicat si va rezolva problema celor care pentru aceeasi durata de munca si aceleasi conditii au pensii diferite."Este o lege complexa, este vorba despre reasezarea unui sistem urias si care a tot fost complicat de-a lungul anilor, incalcit, o nebunie. Sunt romani care pe aceeasi durata de munca, pe aceleasi conditii de munca au pensii diferite. De ce? Pentru ca unii au iesit la pensie pe o anumita prevedere legislativa care stabilea un cuantum al pensiei in functie de numarul de ani de munca, altii pe alta prevedere. (...) Sigur, toate celelalte reglaje pentru ca legea pensiilor sa fie o lege onesta si romanul care astazi este activ, tanar, care incepe sa munceasca, student, sa stie ca, atunci cand va ajunge la pensie, statul roman are un sistem de pensii corect si onest si pensia lui va reflecta si calitatea muncii si riscurile si durata de viata in care a muncit (...) Avem curajul sa o facem, asa cum am spus si cu legea salarizarii", sustinea Liviu Dragnea.